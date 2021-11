În orice moment al anului trebuie sa acordăm o atenție deosebită pielii, pentru că timpul și factorii nocivi la care este expusă zi de zi lasă urme cît se poate de... vizibile.



Tocmai de aceea este necesar să ne asiguram porția zilnică de vitamine pentru piele, pe care o putem procura din alimentație și produse de îngrijire.



Vitamina A este esențială pentru protecția și repararea țesuturilor pielii, eficientă în prevenirea și estomparea ridurilor fine și a petelor maronii de pe piele, acționează ca un antioxidant neutralizînd efectul factorilor nocivi asupra pielii, hrănește pielea și îi conferă elasticitate. Poți procura necesarul de Vitamina A din morcovi, legume verzi (varză, spanac, broccoli, lăptuci, salata verde, sparanghel, castraveti), lapte integral, caise, grapefruit, prune si portocale.



Vitamina B conferă un aspect tonifiat pielii, reduce acneea si combate senzatie de usturime, alimentele bogate in vitamina B7 fiind carnea de vită, ficatul, somonul, laptele, gălbenușul de ou, ridichile, conopida, ovăzul, broccoli, soia, spanacul, ciupercile, bananele sau avocado.



Vitamina C: cu o puternică acțiune antioxidantă, vitamina C protejeaza pielea de actiunea radicalilor liberi, previne aparitia ridurilor, stimuleaza productia de colagen, întîrziind procesul de îmbătrînire și reduce riscurile apariției cancerului de piele. Printre principalele vitamine pentru piele, vitamina C poate fi procurata din surse precum ardeii roșii, broccoli, spanac, varză, roșii, citrice, mango, ananas, kiwi, lychee, papaya sau căpșuni.



Vitamina E: antioxidant puternic și extrem de importantă în procesele de eliminare a toxinelor din organism, vitamina E hidrateaza puternic pielea și o face mai catifelată și mai moale. Îți poți procura necesarul de vitamina E din legume precum roșiile, morcovii, porumbul sau spanacul, fructe precum kiwi sau cocos, semințe de floarea soarelui, nuci, măsline si ulei de măsline.