Importurile moldovenești se apropie de 6,7 miliarde USD, cea ce este cu 1,2 miliarde USD mai mult decât anul trecut și cu 800 milioane USD mai mult decât recordul stabilit în 2019, arată datele Biroului Național de Statistică.



Sunt toate premisele ca în acest an importurile moldovenești să treacă de 7 miliarde USD. Parțial această creștere este determinată de creșterea prețurilor la resursele energetice, produsele alimentare dar și alte bunuri. Însă cel mai mult importurile cresc datorită creșterii puternice a consumului populației, care din păcate este acoperit din importuri, dar nu din producția locală. Mai multe detalii vezi”, constată economistul IDIS Viitorul, Veaceslva Ioniță.



Volumul comerțului extern, care însumează exporturile și importurile Moldovei, a ajuns la 9,5 miliarde USD în valoare anuală, cea ce este cu 1,6 miliarde USD mai mult decât anul trecut și cu un miliarde USD mai mult decât recordul precedent din 2019, când comerțul extern a Moldovei a atins maxima istorică de 8,6 miliarde USD. Până la finele acestui an anticipăm creșterea comerțului extern de până la 10 miliarde USD, un record absolut pentru Moldova.



Balanța comercială a Moldovei a atins un deficit de 3,8 miliarde USD, cu 900 milioane USD mai mult decât anul trecut. Acest deficit este acoperit din remitențe, economiile populației și creditele de consum, care în acest an au înregistrat o creștere fără precedent. De fapt consumul populației doar duce la creșterea deficitului comercial al Moldovei, cea ce denotă starea catastrofală din economia națională, care nu poate beneficiat de la conjunctura favorabilă de creștere a consumului populației”, mai spune Ioniță.