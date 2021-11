Ce spun astrele azi, 23 noiembrie

Berbec

O zi frumoasa, pe care o traiesti in liniste si armonie, avand alaturi persoane dragi si persoane de incredere. E bine sa te ocupi de activitati casnice, sa ajuti o ruda, sau sa iti programezi eficient cheltuielile pe urmatoarea perioada. Este insa un moment excelent si pentru semnarea unui contract, realizarea unor aliante sau asocieri sau chiar programarea unei casatorii. Sunt favorizate toate parteneriatele incepute acum, pentru ca acestea vor fi durabile si solide.



Taur

Astazi esti foarte rezervat, prudent si binevoitor cu cei din jur. Ai toate sansele sa repari o relatie care s-a cam deteriorat in ultima vreme sau poti relua legatura cu persoane pe care nu le-ai vazut de multa vreme. Asadar, o zi aducatoare de liniste, curgere fireasca a lucrurilor, spor la locul de munca, rezultate foarte bune, care pot fi recompensate cu o prima sau un bonus. Oricum, este o perioada in care ai parte de mici bucurii din partea celor din jur.



Gemeni

Te preocupa stabilitatea materiala si as spune ca esti foarte prudent in ce priveste administrarea banilor. Unii ar putea crede ca esti zgarcit, pentru ca scoti greu bani din buzunar astazi si numai dupa ce esti convins ca merita. Insa adevarul este ca ai niste planuri si vrei sa te asiguri ca le poti indeplini. Poate fi vorba de o vacanta impreuna cu persoana iubita, de un proiect costisitor sau de un cadou pe care vrei sa-l cumperi cuiva drag.



Rac

O zi linistita. Luna se afla in semnul tau zodiacal si te invita la conservarea energiei, la masura si cumpatare in tot ce faci. Aspectul cel mai frumos al acestor zile este insa reprezentat de relatiile armonioase de la locul de munca, de sustinerea primita si de un posibil castig. Cu alte cuvinte, este o perioada in care lucrurile incep sa se miste in sfera profesionala, mai ales daca au fost blocate pana acum.



Leu

Cel mai bun lucru pe care-l poti face astazi este sa te distantezi de orice factor de stres, sa te relaxezi si sa te odihnesti. Meriti din plin o zi tihnita, in care sa faci doar ce-ti place, dupa o saptamana aglomerata si agitata. Pe de alta parte, in aceste zile, multi Lei au sansa sa limpezeasca unele neintelegeri din relatiile lor si sa readuca armonia acolo. Alti Lei se pot indragosti.



Fecioara

Simti nevoia sa-ti petreci mare parte din timp in compania unui prieten vechi, in care ai incredere si caruia i te poti destainui cu usurinta. Ai nevoie langa tine de persoane integre, pe cuvantul carora poti conta si de sfatul carora poti tine cont. Asadar, daca se iveste ocazia unei conversatii de suflet, nu ezita sa vorbesti despre temerile sau aspiratiile tale. Pe de alta parte, aceste zile sunt excelente din punct de vedere financiar si material.



Balanta

Azi esti nevoit sa te ocupi de sarcini profesionale pe care le-ai tot amanat. Poate ca iti va fi greu sa te aduni sau sa te faci inteles de sefi, insa se pare ca ai sustinerea acestora. Asadar, abordeaza lucrurile cu seriozitate si disciplina. Iar daca se iveste o oportunitate de afirmare, profita de ea.



Scorpion

O zi frumoasa din punct de vedere al studiilor, demersurilor juridice sau calatoriilor. Probabil ca vei solutiona o neintelegere aparuta in relatia cu o institutie sau o persoana oficiala, vei planifica o calatorie sau iti vei stabili urmatorii pasi de facut pentru dezvoltarea unor relatii sau cresterea unui proiect, eventual artistic. Financiar stai foarte bine si chiar e indicat sa profiti de oportunitatile care apar in aceste zile.



Sagetator

Desi nu-ti sta in fire, astazi se pare ca esti foarte prudent in legatura cu banii. S-ar putea chiar sa-ti impui niste retrictii pentru a anumita perioada, tocmai pentru a-ti conserva cat mai mult resursele materiale si pentru a-ti putea respecta proritatile stabilite. Daca nu-ti ies calculele asa cum te asteptai, nu-ti face griji, pentru ca va veni un sprijin nesperat de la cineva din familie.



Capricorn

Pui foarte mare pret pe felul in care te percep cei din jur, pe atentia si aprecierea care vin dinspre acestia. De aceea, ai tendinta sa faci mai mult ce se asteapta ceilalti sau ce crezi ca te-ar creste in ochii lor, decat ce simti tu. Oricum, esti foarte atent la tot ce se spune despre tine, la gesturile persoanelor din anturajul profesional, la observatiile primite. Sfatul Astrocafe.ro pentru astazi este sa fii tu insuti si sa nu te lasi afectat de gesturile uneori nepotrivite ale celor din preajma.



Varsator

Chiar daca nu-ti place, astazi e nevoie sa faci un efort pentru a finaliza o lucrare cu care ai ajuns pe ultima suta de metri si este posibil sa fie necesar sa ramai peste program. Pentru eficienta mai mare, nu ezita sa ceri sprijinul colegilor sau sfatul unor specialisti si fii cat mai clar si concis in exprimarea ideilor. Chiar daca efortul depus astazi este considerabil, iti vei da seama ca a meritat, pentru ca vei culege roadele.



Pesti

O zi a iubirii, expresiei artistice si bucuriei de viata. Beneficiezi de o Luna sensibila si romantica in zona sentimentelor exprimate, asa ca te poti astepta la momente de exceptie petrecute alaturi de persoana iubita. Cu conditia sa fii ceva mai deschis si sa renunti la temeri sau inhibitii. Pe de alta parte, aceasta perioada este favorabila in ce priveste aliantele profesionale, afacerile sau asocierile pe termen lung.