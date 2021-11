De ce urmăresc pisicile fiecare mișcare a stăpânilor? „O minte mult mai profundă decât am fi crezut”

Noi cercetări arată că pisicile par să urmărească mișcările stăpânilor prin casă și sunt surprinse atunci când oamenii lor apar în mod neașteptat în anumite încăperi.



Descoperirea susține ideea că pisicile păstrează o reprezentare mintală a stăpânilor, chiar și atunci când nu îi pot vedea. Acesta este un salt uriaș către procese cognitive precum imaginația sau plănuirea în avans.



Pisicile sunt creaturi enigmatice. Deși cercetările anterioare au sugerat că pisicile vor căuta în locul corect dacă hrana pare să dispară, și se vor aștepta să vadă fața stăpânului dacă aud vocea acestuia, nu este clar cum este aplicată această abilitate în viața reală. „Se mai spune că pisicile nu sunt la fel de interesate de stăpânii lor cum sunt câinii, însă noi am avut dubii în această privință”, a spus dr. Saho Takagi de la Universitatea din Kyoto, Japonia.



„Pisicile ar putea avea o minte mult mai profundă decât am fi crezut”



Astfel, Takagi și colegii săi au studiat ce s-a întâmplat atunci când 50 de pisici domestice au fost închise individual într-o încăpere. Apoi, felinele au auzit în repetate rânduri vocea stăpânului din exterior, urmată de vocea unui străin, sau a stăpânului, printr-un difuzor situat pe partea opusă a camerei în care se aflau.



Opt observatori umani au clasificat nivelul de surprindere al pisicilor bazându-se pe mișcările urechilor și a capului. Doar atunci când vocea stăpânului a apărut în cameră, ca și cum s-ar fi teleportat acolo, pisicile au părut confuze.



„Acest studiu arată că pisicile pot identifica mental locația lor în funcție de vocea stăpânului. Asta sugerează că pisicile au abilitatea de a-și imagina ceea ce este invizibil. Pisicile ar putea avea o minte mult mai profundă decât am fi crezut”, a spus Takagi.



Totuși, nu este chiar surprinzător că pisicile au această abilitate. „Acea conștientizare a mișcării, urmărirea lucrurilor pe care nu le pot vedea, este crucială pentru supraviețuirea pisicilor”, a spus Roger Tabor, biolog și prezentator al unei emisiuni despre pisici, potrivit The Guardian.



„Stăpânul unei pisici este extrem de semnificativ în viața felinei”



„O mare parte din ceea ce trebuie să interpreteze o pisică în teritoriul său este locația altor pisici. Este, de asemenea, important pentru vânătoare: cum ar putea o pisică să prindă un animal care se mișcă prin iarbă dacă nu ar putea folosi indicii, precum foșnetul ocazional, pentru a ști unde se află? Stăpânul unei pisici este extrem de semnificativ în viața felinei, fiind o sursă de hrană și siguranță, astfel că locul în care ne aflăm noi este important”, a adăugat biologul.



Curios este că pisicile nu au arătat aceeași surprindere atunci când vocile stăpânilor au fost înlocuite cu sunete electronice și mieunatul altor pisici.



„Mieunatul pe care l-am folosit în acest studiu este un semnal vocal emis doar pentru umani, cu excepția puilor de pisică. S-ar putea ca pisicile să nu fie capabile să identifice indivizii de la mieunatul altor indivizi”, a mai spus Takagi.