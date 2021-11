Cercetătorii avertizează: creierul uman se micșorează

Un cercetător a confirmat ceea ce mulți oameni au bănuit de ceva vreme: creierul uman devine tot mai mic.



J.M. Stibel, om de știință care studiază creierul uman la Muzeul de Istorie Naturală din Los Angeles și autor al studiului, publicat în revista Brain, Behavior and Evolution, spune că dimensiunea creierului uman a scăzut foarte mult în ultimii 50.000 de ani. De fapt, studiul a constatat că dimensiunea creierului a scăzut cu peste cinci procente la oamenii moderni.



Stibel a găsit, de asemenea, dovezi că dimensiunea creierului în raport cu corpurile noastre – cunoscută sub numele de encefalizare – a scăzut, de asemenea, în principal din cauza obezității, notează Futurism.



În ciuda acestui fapt, documentul a remarcat că măsurile „inteligenței generale și nivelului educațional au crescut în mare parte din secolul trecut”. De fapt, factorii de mediu, cum ar fi sănătatea, educația și tehnologia ar fi putut compensa faptul că creierul uman s-a micșorat sau că volumul creierului nu este puternic corelat cu inteligența.



Cercetătorul a măsurat inteligența pe care o are creierul uman folosind testul IQ



Trebuie remarcat faptul că Stibel a folosit IQ-ul ca măsură a inteligenței. Acest test are o istorie lungă și sordidă ca instrument folosit pentru a priva de drepturi comunitățile marginalizate și a fost, de asemenea, criticat pe scară largă pentru că a amestecat diferite tipuri de inteligență într-o măsurătoare prea simplistă.



Cu toate acestea, este încă considerat pe scară largă un standard de referință pentru a evalua funcția cognitivă.



În mod deconcertant, Stibel subliniază că „o scădere semnificativă a IQ-ului a fost observată în ultimii 30 de ani în multe părți ale globului, cele mai mari scăderi având loc în țările industrializate”. Aceasta înseamnă că factorii de mediu ar putea să nu poată ajuta la creșterea sau menținerea nivelului nostru de inteligență pe termen lung.