Un balon rătăcit a oprit producţia unor fabrici de semiconductori din Germania

Două mari companii au fost obligate să oprească activitatea unor importante fabrici care produc semiconductori în Germania, după o defecţiune în alimentarea cu electricitate. De această dată, nu criza din sectorul energetic a fost de vină, ci un balon rătăcit care a a declanșat un scurtcircuit, informează Bloomberg.



Este vorba despre companiile Infineon Technologies AG şi Robert Bosch GmbH. Oraşul german Dresda a suferit luni, în jurul orei 2 p.m., o întrerupere majoră în aprovizionarea cu energie electrică timp de 20 de minute, ceea ce a obligat închiderea uzinei Infineon până marţi seara, a declarat un purtător de cuvânt de la Infineon.



În cazul uzinei Bosch, chiar dacă aceasta a putut reporni activitatea încă de luni seara, compania analizează încă pagubele provocate acestei facilităţi de producţie cu o valoare de un miliard de euro. În schimb, firma GlobalFoundries Inc. a informat că impactul asupra propriei sale uzine de la Dresa a fost limitat pentru că firma dispune de capacităţi de producţie de energie la faţa locului.



Această defecţiune în aprovizionarea cu electricitate nu are legătură cu criza din sectorul energetic care afectează alte uzine din Europa. Un balon din folie de aluminiu rătăcit a aterizat în interiorul unei staţii de tranformare unde a declanşat un scurtcircuit care pare să fie de vină pentru întreruperea furnizării energiei electrice, a anunţat poliţia din Dresda, citată de Bloomberg și Agerpres.



Incidentul vine într-un moment inoportun



Constructorii auto au în continuare probleme în aprovizionarea cu componente precum semiconductori. Directorul general de la Infineon, Reinhard Ploss, declara luna trecută că deficitul mondial în aprovizionarea cu semiconductori ar putea să se prelungească până în 2023.



Uzina Infineon de la Dresda produce peste 400 de componente, inclusiv cipuri pentru industria auto. Campusul său din apropiere de acest oraş din estul Germaniei este una din cele mai mari şi mai avansate facilităţi de producţie ale grupului Infineon.



La rândul său, grupul Bosch tocmai a inaugurat în luna iunie uzina sa de semiconductori de la Dresda, pe fondul încercărilor de a face Europa mai puţin dependentă de importurile din Asia şi SUA. Această uzină, cu o suprafaţă de 14 terenuri de fotbal, a fost construită pentru a produce cipuri pentru scule electrice şi componente auto. Nici Infineon şi nici Bosch nu au oferit evaluări cu privire la impactul acestor întreruperi.



În schimb, uzina de semiconductori pe care GlobalFoundries o are la Dresda, şi unde lucrează aproximativ 3.200 de angajaţi, este în mare protejată de perturbările din reţeaua de alimentare cu energie electrică graţie celor două generatoare pe care le deţine la această uzină. Chiar şi aşa, a existat un impact limitat pentru că cele două generatoare nu acoperă în proporţie de 100% necesarul de electricitate, a declarat Erica McGill, purtător de cuvânt al companiei GlobalFoundries. "Acest incident ne-a consolidat hotărârea de a deveni complet independenţi de reţeaua publică în decurs de cinci ani", a precizat Erica McGill.