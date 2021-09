Proiectul de lege privind sistemul public de pensii, votat de Parlament în prima lectură

Deputaţii au votat în cadrul şedinţei plenare de astăzi în prima lectură proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul public de pensii elaborat şi aprobat de Guvern. Documentul prevede că la determinarea venitului mediu lunar asigurat pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinţi, de către tutore sau curator să se ia în considerare salariul mediu lunar pe ţară la data determinării pensiei, relatează Radio Moldova Actualităţi.



„Beneficiarii de pensii a căror pensie calculată va fi sub două mii de lei vor primi diferenţa până la pensia minimă sub forma acestui supliment de solidaritate. La determinarea venitului mediu lunar pentru perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă, sub vârsta de 18 ani, sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinţi, tutore sau curator până la angajarea în funcţia de asistent personal să fie luat în considerare salariul mediu lunar pe ţară la data calculării pensiei, ci nu salariul minim pe ţară”, a explicat ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Marcel Spătari.



Proiectul mai prevede dreptul la reexaminarea pensiei persoanei care a activat sau activează în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate.



Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul public de pensii a fost votat cu 55 de voturi.