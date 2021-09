Ce spun astrele azi, 17 septembrie

Berbec

Este o zi interesanta in privinta prietenilor. Te preocupa in exclusivitate tot ce tine de acestia. Ar trebui sa fii un pic atent la tot ce vine din partea lor. Misterul ce iti invaluie acest segment de viata si activitate, astazi este la cote inalte. Poti primi diverse vesti, sfaturi sau indemnuri ce iti sunt folos. In privinta banilor, lucrurile sunt destul de controversate. Spre seara, bine ar fi daca ai putea sa iti aloci un moment de respiro si sa te ocupi doar de sufletul tau. P



Taur

Cariera si imaginea ta in societate sunt subiectele principale ale zilei. Sunt posibile situatii conflictuale, greu de definit, insa vei reusi sa le rezolvi cu bine. Este adevarat ca in aceasta zona domnesc necunoscutul si neprevazutul. De aceea vigilenta trebuie sa fie la cote inalte. Esti prea concentrat pe tot ce inseamna social, recomandabil fiind sa te mai detasezi din cand in cand. Astrele iti trimit acum multa sustinere astrala in privinta muncii, reusind sa duci la bun sfarsit tot ce ti-ai propus.



Gemeni

Cuvintele de ordine ale zilei, pentru tine, sunt rafinare sufleteasca. Nimeni si nimic nu iti poate abate gandurile de la propria ta persoana. Este o zi excelenta pentru vizitarea galeriilor de arta, lecturarea cartilor spirituale, meditatii in locuri sfinte sau chiar pentru planurile de studii pe termen lung. Si calatoriile intra in sfera ta interes. La momentul potrivit, toate lucrurile se vor desfasura conform hotararilor divine. Sigur ca sunt posibile si bete in rotile dorintelor tale, insa reusesti sa te detasezi de treburile cotidiene.



Rac

Chestiunile financiare iti preocupa intreaga zi. Este vorba de banii altora: taxe, impozite, credite, relatii cu institutiile financiare. Si mostenirile pot intra in discutie. Atentie ca doar sunt lucruri cunoscute, ce treneaza de mult timp, insa astrale iti amintesc din cand in cand de ele. Poate o reorientare a planurilor financiare ar fi cea mai indicata. Nu ca tu esti un cheltuitor, insa vremurile actuale te fac si mai strangator. Ceea ce este foarte bine.



Leu

Aceasta zi vine cu o bogata paleta de relatii parteneriale. Colaborarile pot cunoaste astazi turnuri, care mai de care mai interesante. Misterul este prezent, dar atat cat sa dea farmec ambientului. Dinamismul situatiilor te va pune la treaba, solicitandu-te chiar sa iei anumite decizii. Prudenta trebuie sa te insoteasca in permanenta. Se poate pune problema banilor intr-un parteneriat. Sunt aspecte importante, asa ca indicat ar fi sa te mobilizezi la maxim si sa actionezi in consecinta.



Fecioara

Munca, munca si iar munca, pentru tine, astazi. Evident ca asta este pe gustul tau, chiar daca este posibil sa ai senzatii confuze vizavi de activitatile desfasurate. Sanatatea pune ceva probleme, insa indicat este sa eviti analizele si consultatiile medicale. Exista riscul unor erori de diagnostic sau de procedura. Incerca sa muncesti atat cat trebuie, dozandu-ti la maxim eforturile si timpul. Situatia fnanciara incepe sa se imbunatateasca. Preocupa-te doar de indatoririle tale.



Balanta

Cheful de viata si distractii te va inconjura de lume foarte repede. Noroc ca astrele te iubesc atat de mult, incat nu permit nimanui sa iti perturbe viata. Astfel ca, reprezentantul amorului pleaca repede si se restabileste ordinea. Creativitatea ta este la cote inalte, indicat fiind sa iti folosesti acest potential cum se cuvine. Pentru altii, copiii le ocupa toata ziua. Controversele vor fi la tot pasul. Rabdarea si discernamantul trebuie avute intotdeuana la indemana. Bine ca spre seara iti indrepti atentia catre locul de munca.



Scorpion

Relatiile familiale sunt destul de incordate, astfel ca fii foarte atent la ce se petrece in camin. Te apuca si dorul de copilarie, de locurile natale sau de parinti, insa nu este timp pentru visare si nostalgii. Sunt o multime de lucruri ce trebuie rezolvate in aceste sector de viata si trebuie sa iei atitudine. Evident ca poti sa iti revii repede si sa iti orientezi gandurile catre alt segment de activitate. Distractiile si aventurile incep sa iti dea tarcoale, iar curand se anunta si o mica agapa. Ai grija de sanatate!



Sagetator

Intalnirile sau dialogurile cu rudele si prietenii apropiati pot fi prezente. Atentia si discernamantul trebuie sa fie la cote inalte, deoarece sunt posibile rasturnari de situatie greu de estimat. Intra in discutie si studiile pe termen scurt. Poti sa iti planifici anumite forme de scolarizare, de care chiar ai nevoie. Recomandate sunt cursurile de dezvoltare personala, tehnici de relaxare si respiratie. Dupa-amiaza este nevoie sa te ocupi de treburile gospodaresti. Membrii familiei iti pot cere sprijinul si indicat este sa-l acorzi din toata inima.



Capricorn

Esti preocupat, in mod special, de chestiuni financiare. Sunt aspecte cotidiene, insa necunoscutul si neprevazutul domneste, deocamdata, in acest sector de viata. Inceraca sa rezolvi doar ce simti ca se poate, pentru ca problemele de fond se vor rezolva in alte momente. Sunt posibile cadouri sau recompense banesti, de care indicat este sa te bucuri. Sigur ca sunt marunte, dar tocmai ele alcatuiesc deliciul vietii. La finalul zilei relaxeaza-te cu o carte buna, o baie de aer sau arome si lasa grijile in seama astrelor. Ele vor sti mai bine decat tine cand si cum sa te ajute in rezolvarea oricaror probleme.



Varsator

Incepi ziua intr-o forma excelenta. Ai chef de viata, debordezi de energie si imparti numai zambete si voie buna. Incerca sa iti planifici toate treburile pentru urmatoarele zile, pentru ca astrele te sustin foarte mult in acest sens. O atentie deosebita ar trebui acordata capitolului financiar. Imaginea ta in societate este destul de controversata, astfel ca o reevaluare a prioritatilor si atitudinii tale ar fi cea mai indicata. Bazeaza-te doar pe propriile tale forte. Ai grija la capitolul sanatate!



Pesti

Natura ta sensibila are nevoie astazi de retragere din forfota vietii. Chiar daca activitatile cotidiene iti solicita prezenta, totusi nu iti poti dezlipi atentia de la sufletul tau. Indicat este sa dai curs doleantelor tale interioare, pentru ca te vei descurca foate bine. O analiza atenta a propriei persoane este bine venita. Sunt posibile stari confuze, ingrijoratoare, dar toate au rolul de a te elibera de poverile vietii. Ai nevoie de o schimbare totala de registru cotidian. Schimbarea trebuie sa porneasca din tine si apoi restul vine de la sine intr-un chip minunat. Relaxeaza-te in natura, meditand la ce se petrece in jur si totul va fi bine.