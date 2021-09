A crezut că este o pungă de plastic, însă a avut parte de o surpriză. Acest pește seamănă cu o lipie

Atunci când oamenii merg la pescuit, aceștia cu siguranță nu se așteaptă să prindă lipii în cârlig. Cu toate acestea, un pescar din Florida a prins ceva similar cu un pește dar și cu o lipie.



„Ce o fi asta?”, își amintește Tom Bosworth, un pescar care locuiește în apropiere de Tampa Bay, că s-a întrebat atunci când a prins peștele. „Există vreo 200 de specii de pești aici în Tampa Bay, însă acesta este unul dintre cei mai ciudați pe care i-am prins vreodată”, a adăugat pescarul.



Bosworth a prins peștele la data de 31 martie, în timp ce pescuia alături de doi prieteni. Totuși, peștele a fost identificat abia la sfârșitul lunii august de către specialiștii de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FFWCC). Peștele din cazul de față aparține de specia (Aluterus schoepfii), fiind cunoscut drept „peștele plat portocaliu”.



„Toți trei ne-am uitat unul la altul nedumeriți”



De fapt, bărbații erau gata să plece atunci când Bosworth a decis să încerce să mai prindă încă un pește. Atunci când a simțit că ceva trage de undiță, pescarul s-a uitat în apă și a crezut că peștele albicios este o pungă de plastic. „Ok, o scot gunoiul din apă”, și-a spus atunci Bosworth.



Imediat ce a scos peștele din apă, Bosworth și-a dat seama că nu era deloc vorba de o pungă. „Toți trei ne-am uitat unul la altul nedumeriți”, își amintește pescarul. Bărbații au făcut câteva poze, iar apoi au eliberat peștele de 55 de centimetri înapoi în apă.



Mai târziu, Bosworth a trimis imaginile specialiștilor de la FFWCC, care au identificat specia. Aceasta nu este prima oară când un membru al publicului întreabă despre „peștele plat portocaliu”. În fiecare an, în jur de trei oameni trimit poze experților de la FFWCC, întrebându-i despre ce specie este vorba, a explicat Eric Post, angajat al instituției guvernamentale americane.



Peștele are un mecanism de apărare secret



Deși nu este la fel de comun ca alți pești din Tampa Bay, „peștele plat portocaliu” nu este neobișnuit. În ciuda denumirii sale, specia are o varietate de culori și modele, de la măsliniu și portocaliu până la nuanțe albicioase și mici pete așezate în tipare complexe. În cazul de față, peștele s-a întâmplat să fie foarte similar cu o lipie. Acești pești trăiesc de obicei printre alge, acolo unde se hrănesc cu vegetația marină. Specia poate fi găsită pe ambele părți ale Atlanticului, scrie Live Science.



„Peștele plat portocaliu” are chiar și un mecanism de apărare secret. Atunci când se simte amenințat, peștele pătrunde într-o gaură sau crăpătură din apropiere și își ridică o antenă subțire situată în vârful capului. Astfel, peștele rămâne blocat acolo până când pericolul trece. Dacă un prădător încearcă să îl mănânce, „peștele plat portocaliu” își poate folosi această antenă pentru a nu intra în gura prădătorului.