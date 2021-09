Ce spun astrele azi, 13 septembrie

Berbec

O zi excelenta pentru dialoguri pe teme spirituale, pentru lecturi deosebite. Pe scurt: tot ce este legat de rafinare sufletească îți aduce multă liniște, pace si abordarea unor noi orizonturi ale vietii. Posibil ca din partea colegilor de munca sa întâmpini diverse neplaceri, lucru care iti poate schimba starea de spirit. Insa, fiindca astrele te îmbie la toleranță, cumpătare, acceptarea celorlalti asa cum sunt este bine sa tii cont de imboldurile primite din lumile subtile.



Taur

Se întrezaresc informatii prețioase legate de banii si bunurile folosite si administrate in comun cu altii. Deocamdata ai grija de cheltuielile curente si de achitarea facturilor sau a altor tipuri de datorii. In primul rand, partenerul de viata sau o ruda iti vor oferi sprijin material substantial. Doar ca toate se vor petrece la momentul potrivit. Spre seara, rezerva momente pentru a contempla frumusetea situatiilor de viata in care esti implicat.



Gemeni

Este bine sa fii atent la ceea ce se petrece in segmentul relatiilor parteneriale. In primul rând, detaseaza-te de partenerii vechi si gandeste-te la abordarea unor proiecte profesionale alaturi de oameni noi. Chiar si o relatie parteneriala veche se poate reconfigura pe cu totul alte baze. Fii deschis sufleteste si paraseste zona de confort in care te afli de multa vreme. A doua parte a zilei iti aduce conversatii usoare cu persoanele din anturajul apropiat.



Rac

Saptamana debutează cu multa forfota la serviciu. Esti foarte harnic, reusind să-i molipsești si pe cei din preajma ta cu elanul tau muncitoresc. Totusi, dozeaza-ti eforturile pentru ca sanatatea este vulnerabila, existand riscul sa te suprasoliciti. De evitat, pe cat posibil, consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Abordează un stil de viata sanatos si potrivit tie. Spre seara, ofera-le celor dragi un festin surpriză.



Leu

Veselia si cheful de aventuri sunt atributele tale de bază. Ai putea să te îndrăgostești la prima vedere, să petreci alături de oricine, ba chiar sa-i antrenezi si pe ceilalti într-un carusel de întâmplări hazlii. Unii pot fi necăjiți de glumele tale sau de atitudinea frivolă pe care o afisezi fata de ei. Fii prudent, tempereaza-ti manifestarile si tine cont si de opiniile celorlalti. Ti-ar prinde bine o activitate relaxanta alaturi de copii sau de persoana iubită.



Fecioara

Sunt momente excelente pentru amenajarea casei, grădinii si pentru reuniuni de familie. Chiar ai avea sanse sa planuiesti o afacere impreuna cu membrii familiei, afacere din care ar avea multa lume de castigat. Motorul activitatilor comune cu neamurile ești numai tu, asa incat orienteaza-ti eforturile cu incredere in acest sens. Vei primi sustinerea celor dragi, chiar si dupa lungi discutii. In a doua parte a zilei, relaxeaza-te la o șuetă.



Balanta

Multa lume roiește in jurul tau si de aici si o paletă larga de informatii. Abundenața subiectelor discutate astazi te poate obosi. Unii apropiati îți vor cere sfaturi si solutii pentru problemele lor. Tu insa, fii retinut la vorba si discuta strictul necesar. Pe de alta parte, s-ar putea sa fii nevoit sa calatoresti frecvent pentru a rezolva diverse chestiuni profesionale si personale. Spre seara, bucura-te de linistea si confortul casei, alaturi de cei dragi.



Scorpion

Vor aparea castiguri substantiale de pe urma eforturilor depuse in campul muncii. Deocamdata ai putea fii nemultumit, pentru ca nesiguranta financiara din ultima vreme ti-a dat mult de furca. Rezuma-te la cheltuieli strict necesare. Ai incredere si rabdare ca toate se vor aranja minunat pentru tine. Adica ti se deschid incet, sigur si discret, culoare noi de castig financiar, fie de la actualul loc de munca, fie dintr-o colaborare surpriza.



Sagetator

Este o zi in care iti vei reaminti de faptul ca viata chiar este frumoasa si merita sa te bucuri din plin de orice experienta. Sunt momente excelente pentru a te gandi cum vrei sa fii in viitor, ce fel de relatii vrei sa ai, poti visa cu ochii deschisi la tot soiul de nastrusnicii. Indiferent ce se petrece in jurul tau demonstrezi intelegere, o detasare inteleapta si chiar ii vei ajuta si pe altii sa petreaca ziua mai usor.



Capricorn

Ai dori sa te ascunzi intr-o cochilie, sa stai departe de zgomotul cotidian si de semeni. Chiar ai nevoie de odihna si de o convorbire cu tine însuți. Cu toate ca iti este greu să-ți linistești gândurile, pana la urma daca te straduiești putin vei reusi. Priveste cu un ochi analitic situatiile si relatiile in care esti implicat. Ai nevoie de schimbare, dar schimbarea trebuie sa inceapa cu tine.



Varsator

Multe si mărunte poti afla astazi de la prieteni. Roiesc in preajma ta oameni importanti, cu functii sociale deosebite. De aceea fii deschis si tine cont de ceea ce ti se spune. Chiar daca unele remarci iti displac si in acestea vei descoperi sensuri ascunse de mare folos. Spre seara ar fi bine sa te relaxezi si sa taifasuiesti cu cineva de incredere. Evita cheltuielile majore, imprumuturile si oferirea cadourilor scumpe unora care merita prea putin eforturile tale.



Pesti

Pentru ca este nevoie sa faci fata la tot soiul de reuniuni profesionale sau familiale este posibil să-ți neglijezi serios familia si indatoririle casnice. Pe de alta parte, având in vedere faptul ca sunt momente bune pentru a aborda noi trasee profesionale fii prudent si urmareste fiecare ocazie in acest sens. Totusi, cu putin efort si bunavointa ai putea imbina armonios, atat planul familial, cat si cel profesional. Dedică seara celor dragi!