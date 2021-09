Iarmaroc de produse ECO în capitală

Pâine artizanală, ciocolată de casă, caşcaval cu piper negru şi cosmetică naturală. Toate acestea au putut fi găsite la iarmarocul de produse ecologice deschis în fiecare weekend capitală. Pentru a-i uimi pe adepţii modului sănătos de viaţă şi a-i face să le cumpere produsele, comercianţii le-au povestit cum au fost făcute şi la ce sunt bune, relatează Mesager.







Din dorinţa de a renunţa la pâinea cu drojdie şi gluten, Alex Vego a găsit o altă alternativă şi anume crackerii din seminţe.



„Astăzi am în vânzare şase tipuri de crackeri. Trei feluri dulci pentru copii şi deja cu diferite gusturi, cu gust de caşcaval, vegani fără caşcaval, cu spirulină, cu sfeclă roşie şi morcov. Sunt destul de solicitaţi. Mai ales doamnele solicită pentru copii şi reacţionează pozitiv, spun că este un produs foarte gustos şi reuşit”, spune Alex Vego, producător.



Cei prezenţi la târg au avut posibilitate să procure diverse accesorii, dar şi produse alimentare, precum brânzeturi, uleiuri, pâine şi miere.



„După reţeta franceză facem caşcaval maturat în beci. Avem diferite feluri: cu nuci, cu bazilic, clasic şi avem şi proaspăt de capră, un fel de camembert. Noi avem clienţi fideli în fiecare săptămână care vin şi cumpără caşcaval. Nu este pentru toţi, pentru că are un gust particular, dar avem şi clienţi fideli”.



„Avem microplante de mazăre, de floarea soarelui, de ridiche, de varză. Orice tip de microplantă are un grup de vitamine, dar în general este vorba de B, C, D, acid folic şi multe alte microelemente care ajută mai bine la digestia cărnii şi a peştelui”, spun producătorii.



Cumpărătorii susţin că asemenea târguri sunt binevenite.



„Azi am cumpărat caşcaval foarte gustos de la producătorii noştri. Îmi place să văd cum lumea noastră îşi realizează producţia”.



„Este minunat, pentru că doar aici avem ocazia să cumpărăm legume, fructe bio şi multe alte produse care nu le putem găsi în magazinele obişnuite”.



„Noi venim des şi cumpărăm legume, de obicei. Nouă ne place foarte mult, au şi activităţi pentru copii”, spun cumpărătorii.



„În al patrulea sezon de activitate a Târgului Eco Local observăm cu bucurie în suflet cum oamenii din ce în ce mai mult vizitează târgul nostru şi sunt foarte bucuroşi că au în faţă micul producător de la care pot să îşi procure hrana”, spune Doina Ababii, organizator.



În această duminică va fi organizat târgul copiilor, unde cei mici vor vinde produse alături de părinţii lor.