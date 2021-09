Ce spun astrele azi, 12 septembrie

Berbec

Chiar daca veti incerca sa mentineti echilibrul in evolutiile acestei zile, din pacate succesul este departe de a fi de partea voastra. Nu veti reusi nici daca va veti comporta in mod diplomatic, cu maniere impecabile. Va veti trezi implicati in situatii destul de ciudate, care vor fi greu de gestionat; nu intotdeauna veti fi pregatiti sa le faceti fata. Climatul astral nu va va fi, insa, totalmente defavorabil; ajutorul va sosi de acolo de unde va asteptati mai putin, asa ca nu este cazul sa disperati. Mentineti relatii apropiate cu membrii familiei sau cu prietenii intimi, care va pot sprijini in caz ca veti avea nevoie. Discutiile cu juniorii trebuie sa fie temperate, indiferent cat de streasante sent evenimentele care se produc in viata voastra.



Taur

Dispozitia voastra de astazi va fi destul de volatila, putand trece usor de la zambet la nervozitate, furie chiar, daca situatiile din teren merg prea mult in directia inversa celei pe care v-o doriti. De asemenea, situatiile de comunicare pot fi generatoare de tensiuni, mai ales daca alegeti sa reactionati impulsiv atunci cand ceva nu va convine. Unele tipuri de comportament pot fi justificate; altele, insa, pot deveni rapid intolerabile pentru cei din jur. Mai ales persoanele care nu va cunoasc si care doresc sa-si formeze o parere despre voi, ar putea fi dezamagite de aceste reactii necontrolate. Si daca va manifestati astfel si in relatiile cu membrii familiei, cu apropiatii, este foarte posibil sa generati conflicte domestice care sa nu se aplaneze chiar asa de usor.



Gemeni

Evolutiile zilei de astazi se vor situa, oarecum, la extreme; perioadele de stres vor alterna cu perioade de liniste totala, ceea ce este benefic, deoarece astfel va puteti reincarca bateriile, pregatindu-va pentru un nou episod de agitatie. Nu este cazul sa incepeti sa va erijati in cine stie ce tip de sef, sa va manifestati calitatile de lider, mai ales in situatii in care nu este deloc necesar; ati putea irita unele persoane pe care ar fi mult mai bine daca vi le-ati apropia. Spre seara, ar fi bine sa puneti la cale ceva activitati in familie, la care sa participati cu totii; proiectele domestice pot avea mai mult succes daca impliati pe toti cei interesati. Si-apoi, petreceti timp impreuna, ceea ce este si mai important.



Rac

Costurile pentru atingerea obiectivelor propuse pentru ziua de astazi s-ar putea dovedi, in unele situatii, mult prea mari si chiar s-ar putea sa nu merite efortul. Resursele fizice proprii, cat si cele logistice, trebuie bine chibzuite; orice risipa va poate aduce in situatia de a trebui sa faceti ajustari in privinta celorlalte planuri pe care vi le-ati facut. In acest fel se pot produce rasturnari de siuatie, care ar putea sa nu va convina deloc. Nici pagubele colaterale nu sunt excluse, dar situatia trebuie apreciata corect, in ansamblul ei, apoi luate deciziile. O persoana din anturajul apropiat ar putea sa va cauzeze probleme, chiar fara voia ei; este posibil ca, la un moment dat, sa apara un conflict de interese, care sa va opuna unii altora. Intr-o astfel de situatie, analizati ce ati fi facut voi si daca merita sa sacrificati relatia de dragul obtinerii beneficiilor respective.



Leu

Astazi nu veti fi foarte in masura sa va puneti in valoare calitatile asa cum v-ati dori. Vor exista momente in care nu veti reusi sa va manifestati asa cum ati vrea, ceea ce va produce frustrare. Productivitatea va fi scazuta, iar munca in echipa, lipsita de coeziune. Faptul ca nu reusiti sa va armonizati cu ceilalti va avea, fara indoiala, impact negativ asupra activitati voastre profesionale si nu numai. Cel mai bine este sa evitati eventuale conflicte si, daca puteti, nu ar fi o idee rea sa va degrevati de sarcini azi si sa va concentrati pe refacerea resurselor interne, pe a va aduna gandurile si a va replia. Ganditi-va sa faceti si unele compromisuri, mai ales in privinta chestiunilor care implica persoane care va sunt dragi.



Fecioara

Prejudecatile nu vor face deloc bine in atmosfera zilei de astazi; daca porniti de la idei preconcepute in analiza evenimentelor, puteti sa va afectati, din start, prestatia si, implicit, rezultatele. Uitati-va intai la voi insiva, apoi treceti la etichetarea celorlalti. Puteti, foarte bine, sa deveniti si voi obiectul unor astfel de judecati de valoare, mai ales daca sunteti cunoscuti a intretine acest mod de a gandi. Impartialitatea in unele situatii conflictuale va poate scuti de multe batai de cap; nu va grabiti sa va spuneti parerea, ci lasati-i pe ceilalti sa vorbeasca la inceput, pentru a va putea forma o parere pertinenta in legatura cu subiectul sau subiectele in discutie. Organizati-va mai bine din punct de vedere financiar; este posibil sa inregistrati pierderi materiale, daca nu sunteti atenti la tranzactiile pe care intentionati sa le faceti.



Balanta

Astazi doriti sa va sustineti independenta sus si tare, insa trebuie sa gasiti cele mai diplomatice mijloace pentru a face asta. Este absolut necesar sa adoptati o atitudine adecvata in relatiile cu cei din jur, care nu vor fi, intotdeauna, de acord cu ceea ce spuneti voi si nu va vor sustine, implicit, punctul de vedere. Nu trebuie sa fiti agresivi in argumentatiile voastre. O astfel de atitudine este extrem de paguboasa. Veti fi pusi in situatia de a face compromisuri si, chiar daca nu va prea convine, este bine sa actionati in acest sens, atunci cand se impune. Nu va autoizolati, in nici un caz, atunci cand vi se pare ca nu reusiti sa ajungeti la mintea sau sufletul interlocutorilor; este bine sa mentineti contactele, pentru ca nu stiti niciodata cum pot sa evolueze lucrurile.



Scorpion

Tensiunile nu vor lipsi astazi, astfel incat consumul de resurse interne poate fi mare; nu va plac astfel de situatii, deci si solicitarea psihica este majora. Riscati sa adoptati un comportament impulsiv, agresiv chiar, daca nu veti reusi sa va controlati. Solicitarile de sprijin din partea vreunui membru al familiei trebuie tratate cu foarte multa seriozitate, iar raspunsul trebuie sa fie cat mai prompt. Atitudinile transante in relatiile cu cei din jur pot aduce clarificari unor situatii delicate mai vechi, care treneaza de mai multa vreme; chiar daca va fi dificil, este nevoie sa va sustineti pozitia si sa rezolvati, o data pentru totdeauna, ceea ce este de rezolvat. Va fi o zi extrem de solicitanta, care va va secatui de puteri; trebuie sa va luati masurile necesare pentru a va putea reface fortele, catre finalul zilei.



Sagetator

Planurile de relaxare pe care le puneti la cale ar putea fi extrem de binevenite, mai ales daca perioada anterioara a fost mai incarcata. Este, insa, foarte posibil, sa existe persoane care sa incerce sa va puna bete-n roate, sa va impiedice cat mai considerabil planurile pe care vi le-ati facut. Nu este nevoie sa va enervati, ci doar sa va concentrati energia pe a contracara astfel de initiative, in asa fel incat persoanele respective sa nu mai incerce sa faca asta niciodata. Nu! Nu trebuie sa fie vorba despre razbunare, ci despre o lectie despre voi, pe care ar fi bine s-o cunoasca toti adversarii vostri. Mai rau este ca unele chestiuni domestice ar putea sa se inflameneze astazi, iar situatiile tensionate din familie v-ar putea supara destul de mult, adaugandu-se celorlalti factori de stres.



Capricorn

Trebuie sa va gasiti o motivatie solida pentru fiecare din actiunile pe care le veti intreprinde pe parcursul zilei de astazi. De asemenea, trebuie sa actionati sustinut pentru ca fiecare dintre actiunile pe care le initiati sa ajunga la o finalitate cat mai reusita; altfel, riscul de a va deprima este mare, chiar daca nu justificat, de fiecare data. Trebuie sa fiti constienti ca nu se poate ca totul sa va iasa perfect, de fiecare data. Starile de lucruri de astazi sunt destul de volatile, asa ca granita dintre armonie si tensiune este una destul de fragila si usor de destabilizat. Nu fortati lucrurile sa se intample, deoarece este foarte posibil ca acestea sa ia o intorsatura prea putin favorabila voua. Aveti rabdare ca totul sa se intample in mod natural.



Varsator

Ziua de astazi va fi foarte placuta pentru voi, daca veti sti sa va inconjurati de persoane placute, interesante, care sa va suscite mereu interesul si sa va stimuleze sa ganditi creativ. Aveti prostul obicei de a va impune in fata celorlalti, uneori chiar cu forta, chiar daca ceilalti nu va doresc acolo. Tendintele dominatoare ar putea sa altereze considerabil armonia lucrurilor, iar atmosfera placuta se poate rapid inlocui cu tensiune, ceea ce poate face dificila evolutia voastra pe parcursul evenimentelor acestei zile. In plan domestic, daca exista unele chestiuni neclare sau daca apar unele mici disensiuni, trebuie sa aveti grija sa lamuriti din start lucrurile, pentru a nu fi intelese gresit si pentru ca situatia sa nu degenereze in mod inutil. Ar fi total aiurea sa va mai cauzati si voi singuri probleme pe langa cele ce se produc datorita evolutiilor existente.



Pesti

Per ansamblul sau, ziua se anunta destul de armonioasa, insa nu trebuie sa va asteptati ca totul sa fie roz-bonbon. Nu trebuie nici sa va speriati daca veti fi pusi in situatii mai incomode, pentru ca detineti, in mod clar, capacitatile necesare pentru a face fata eventualelor dificultati. Lasati la o parte criticismul cu care sunteti inzestrati de la natura si abordati o atitudine diplomatica si rabdatoare; doar asa, situatiile tensionate se vor dezamorsa usor si voi nu veti fi siliti sa faceti fata unor probleme suplimetare. Situatiile mai dificile din plan profesional, nu pot fi rezolvate decat apeland la competentele specialistilor; este mai costisitor, mai ales pe termen lung, sa va incapatanati sa faceti treburile singuri, decat sa apelati la ajutor specializat, acolo unde este nevoie.