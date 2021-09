Trump are impresia că reţelele de socializare, conduse de oameni ''bolnavi'', au devenit ''plictisitoare'' fără postările sale

Fostul preşedinte american Donald Trump s-a dezlănţuit joi împotriva reţelelor de socializare care i-au blocat conturile, afirmând despre cei care le conduc că sunt ''bolnavi'' şi promiţând o puternică acţiune în justiţie împotriva lor.



''Dăm în judecată Twitter, Facebook, Google. Îi dăm în judecată pe toţi, un proces colectiv. Pe oricine vrea să se alăture îl rog să ni se alăture'', a spus Trump într-un interviu acordat jurnalistului Greg Gutfeld de la postul Fox News şi difuzat parţial joi, relatează Dailymail.



''Aceşti oameni sunt bolnavi'', a adăugat fostul preşedinte republican, cu referire la cei care conduc reţelele de socializare, în special directorul Facebook, Mark Zuckerberg, pe care l-a atacat cu precădere.



Zuckerberg ''obişnuia să vină la Casa Albă să mă pupe în fund, iar eu ziceam 'Oh, e bine. Îl am pe şeful Facebook venind cu încântătoarea sa soţie (Priscilla Chan)'. Veneau şi luau masa cu mine la Casa Albă. Şi acum vedeţi ce-mi fac mie şi republicanilor (blocaţi pe Facebook) şi este un fel de nebunie. Dar în acest mod lucrează lumea'', a spus Trump.



El s-a dezlănţuit şi împotriva Twitter, cealaltă reţea de socializare care i-a suspendat contul după ce simpatizanţi republicani au luat cu asalt Capitoliul în ianuarie. ''Ştiţi că atunci când am intrat pe Twitter cu 12 ani în urmă ea era o operaţiune eşuată. Şi apoi a devenit un succes şi mulţi oameni spun că eu am contribuit mult la aceasta'', a susţinut fostul preşedinte. El crede acum că, lipsite de postările sale, aceste reţele au devenit ''plictisitoare''.



În interviul acordat Fox News, lung şi difuzat pe bucăţi mai multe seri la rând, Trump a criticat şi politica succesorului său la Casa Albă, democratul Joe Biden, inclusiv retragerea prost organizată din Afganistan.



El constată că această retragere haotică face ca situaţia de criză de la frontiera sudică a SUA, asaltată de migranţi, să ''arate bine'' prin comparaţie, dar mai remarcă faptul că Afganistanul a deviat oarecum atenţia de la criza migratorie cu care se confruntă SUA.



Trump mai crede că unii terorişti au reuşit să se strecoare în SUA în timpul evacuării masive de la Kabul a afganilor consideraţi a fi în pericol după ce talibanii au revenit la putere în Afganistan. ''Mii şi mii de persoane intră (în SUA) şi nu sunt neapărat cele care au nevoie de protecţie. Vin mulţi terorişti. Ei au reuşit să-şi croiască drum în avioane'', este de părere fostul preşedinte.