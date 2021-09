Procesul de vaccinare, în continuă scădere în Moldova

Procesul de vaccinare este în continuă scădere în Republica Moldova, asta în timp ce numărul de cazuri cu COVID-19 a crescut cu 26,4 %. În capitală, la centrele de vaccinare vin pentru a se imuniza mai puţine persoane. Potrivit Ministerului Sănătăţii, cea mai înaltă rată de imunizare este în raionul Soroca, Dubăsari, dar şi Orhei, în timp ce în raioanele Leova, Sângerei şi Găgăuzia procesul de vaccinare bate pasul pe loc, relatează Mesager.







Timp de aproape o oră la Centru Municipal de Vaccinare au venit să se imunizeze patru persoane. Unii pentru prima dată, iar alţi pentru a face rapelul.



„Eu m-am vaccinat cu Pfizer. Am fost bolnavă de COVID-19, am avut febră 37, ameţeală, dar am trecut foarte uşor. Am venit să mă vaccinez pentru a mă proteja pe mine, dar şi pe cei din jur”, spune o femeie.



Potrivit reprezentanţilor Centrului Municipal de Vaccinare, în ultima perioadă, rata de imunizare în rândul moldovenilor a scăzut. În schimb, a crescut numărul cadrelor didactice şi a studenţilor decişi să se vaccineze.



„În ultimele săptămâni, deci comparativ cu săptămâna aceasta, rata de vaccinare este în scădere, în puţină scădere. Dacă în zilele lucrătoare de luni până vineri până în ultima săptămână, precedentă s-au adresat zilnic peste 200 de persoane, săptămâna aceasta suntem în decalare, o scădere până la 180 în jur de persoane”, a declarat Cristina Boclina, medic în cadrul Centrului Municipal de Vaccinare.



Şi la centrele mobile de vaccinare bate vântul. Oamenii care au venit să se imunizeze spun că au stat mult pe gânduri, iar într-un final au decis să-şi administreze unul din serurile disponibile.



„Va fi o decizie când toţi vom fi obligaţi să ne vaccinăm, de aceea am decis să o fac mai înainte”.



„M-am vaccinat cu Pfizer. Este foarte bine că m-am vaccinat la un centru mobil pentru că nu am stat în rând”.



„M-am vaccinat cu Johnson & Johnson. Am primit deja şi certificat. Mă simt destul de bine, deja vom vedea”, spun oamenii.



La centrele mobile de vaccinare, vin zilnic aproximativ o sută de persoane.



„Mai mult preferă Johnson & Johnson, pentru că este o doză unică. Sunt şi cu Pfizer şi cu AstraZeneca. Rata de vaccinare este în puţină creştere. Mai mulţi vreau să se vaccineze pentru că situaţia nu este chiar bună”, spune Ala Melneciuc, medic de familie.



Potrivit Ministerului Sănătăţii, în raioanele Leova, Sângerei şi în Găgăuzia se atestă cea mai redusă rată de imunizare, find între 12% - 15%, iar cei mai reticenţi sunt tineri.