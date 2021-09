20 de ani de la atentatele de la 11 septembrie. Cronologia atacurilor

La data de 11 septembrie 2001, Statele Unite ale Americii au suferit cele mai devastatoare atacuri teroriste petrecute vreodată pe teritoriul țării. Atentatele, săvârșite de către 19 militanți asociați cu grupul extremist islamic al-Qaeda, au implicat o serie de deturnări de avioane și atacuri sinucigașe în orașele New York și Washington, D.C. Atentatele de la 11 septembrie au ucis aproape 3.000 de oameni și au declanșat eforturi enorme ale SUA în privința combaterii terorismului.



Atacurile au fost plănuite în avans. Militanții, majoritatea din Arabia Saudită, au călătorit în Statele Unite înainte de atentatele de la 11 septembrie, acolo unde au participat la antrenamente de zbor comercial. Acționând în grupuri, teroriștii s-au urcat la bordul a patru avioane de linie în dimineața zilei de 11 septembrie 2001, iar apoi au preluat controlul asupra aeronavelor la scurt timp după decolare.



La ora 08:46, teroriștii au pilotat primul avion în turnul nordic al complexului financiar World Trade Center din New York. Un al doilea avion a lovit turnul sudic 17 minute mai târziu. Ambele structuri au fost cuprinse de flăcări, iar în cele din urmă s-au prăbușit. Astfel, Turnurile Gemene, un simbol al orașului, au încetat să mai existe. Un al treilea avion a lovit aripa de sud-vest a Pentagonului din apropiere de Washington, D.C., la ora 09:37, declanșând un incendiu în acea parte a clădirii.



Patru avioane au fost deturnate în ziua de 11 septembrie 2001



În următoarea oră, un al patrulea avion s-a prăbușit într-un câmp din apropiere de Shanksville, Pennsylvania, după ce echipajul și pasagerii, fiind informați prin telefon de evenimentele petrecute, au încercat să preia controlul asupra avionului de la teroriști.



Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. În orașul New York, peste 400 de ofițeri de poliție și pompieri au murit în timp ce căutau supraviețuitori printre ruinele Turnurilor Gemene. Astfel, aproximativ 2.750 de oameni au fost uciși în New York, 184 la Pentagon și 40 în Pennsylvania. Toți cei 19 teroriști au murit.



La scurt timp după atentatele din 11 septembrie, președintele american George W. Bush a vizitat ruinele de la World Trade Center, loc ce a ajuns să fie cunoscut drept „Ground Zero”. Bush a declarat că „oamenii care au doborât aceste clădiri vor auzi de noi în curând”. Departamentul Securității Naționale (The Office of Homeland Security) a fost stabilit pentru a dezvolta o strategie națională în privința combaterii terorismului în SUA.



Pe plan internațional, Bush a îndemnat la un război împotriva terorismului. Alianța Atlanticului de Nord (NATO) a susținut acest efort, iar în octombrie 2001 SUA și forțele militare aliate au lansat atacuri aeriene asupra guvernului taliban din Afganistan. Talibanii oferiseră refugiu liderului grupării teroriste al-Qaeda, Osama bin Laden, și adepților săi. Până la sfârșitul anului 2001, talibanii fuseseră înlăturați de la putere.



Osama bin Laden, liderul grupării al-Qaeda, a fost ucis după 10 ani de la atentate



În 2002, președintele George W. Bush a prezentat o nouă strategie pentru securitatea națională ca reacție la atentatele din 11 septembrie. Acesta a declarat că SUA va desfășura acțiuni militare „preventive” pentru a se apăra împotriva teroriștilor și țărilor care ar putea amenința Statele Unite cu „arme de distrugere în masă” (biologice, chimice sau nucleare).



Bush a folosit această strategie pentru a justifica invazia Irakului din 2003. Astfel, președintele american a acuzat guvernul irakian, condus de Saddam Hussein, că dezvolta arme de distrugere în masă. Războiul din Irak a răsturnat guvernul lui Saddam, însă investigatorii nu au găsit dovezi ale existenței unui program de armament la scară largă în țară, scrie Britannica.



Între timp, forțele Statelor Unite au continuat să îl caute pe Osama bin Laden, care reușise să fugă. Bin Laden s-ar fi ascuns în Afganistan sau regiunile tribale din Pakistan din apropiere de granița cu Afganistan. Serviciile de informații ale SUA l-au găsit în cele din urmă în orașul Abbottabad din Pakistan. La primele ore ale zilei de 2 mai 2011, la ordinul președintelui american Barack Obama, forțele speciale ale Marinei SUA (Navy SEALs) au efectuat un atac asupra adăpostului în care se afla Osama bin Laden și l-au ucis pe liderul al-Qaeda.