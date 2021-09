Amintirile despre cei dragi ajută la eliminarea stresului

Pentru a te proteja de amintirile neplăcute, puneți pe masa de lucru fotografia persoanelor apropiate: gîndurile despre părinţi sau cei dragi vă ajută să faceți faţă depresie mai bine decît medicamentele antidepresive.



Fotografii de familie de pe masa de lucru vă ajută să eliminați stresul, susțin psihologi de la Universitatea Cornell (SUA). Rezultatele cercertărilor savanții le-au publicat în Journal of Personality and Social Psychology. S-a dovedit că amintirile despre cei dragi pot ajuta la depășirea gîndurilor neplăcute şi să facă, în general, o persoana mai putin sensibilă la negativ. La o lună după experiment, cei care s-au uitat la fotografiile celor dragi, a avut mai puține probleme cu starea psihologică şi fizică.



Anterior, s-a demonstrat că aceste gînduri ajută la eliminarea stresului cauzat de factorii externi. Dar noi înșine putem fi o sursă stres: memoria păstrează o mulţime de lucruri neplăcute - de la eşecurile la examene la cele în dragoste. Întoarcerea constantă la amintirile neplacute conduce la dezvoltarea de tulburări de anxietate, depresie, şi toate acestea afectează în cele din urmă bunăstarea fizică, care provoacă probleme cardiace, etc.



Pentru a preveni acest lucru, autorii recomandă să apelăm la amintirile frumoase, și nu doar plăcute, ci la cele care au rămas de la comunicarea sufletească cu o altă persoană, care amintesc de prietenie, dragoste şi armonie. Desigur, astfel de momente sînt, în mare parte legate de rudele apropiate și omul drag (desigur, nu sînt luate în considerare cazurile excepţionale, confruntări grave de familie şi ură reciprocă, după zeci de ani de căsătorie).