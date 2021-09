7 motive pentru care ar trebui sa cumperi castraveti

Castravetele este una dintre cele mai cultivate legume la nivel mondial, fiind o aliment binecunoscut pentru proprietatile lui excelente pentru sanatate in general, ceea ce i-a facut pe multi nutritionisti sa-l considere un superaliment. Tocmai de aceea nu uita ca de fiecare data cand esti intr-un supermarket sa cumperi si doi-trei castraveti.



Iata cateva dintre motivele pentru care castravetele este benefic pentru sanatate



1. Castravetele hidrateaza corpul

Daca esti prea ocupat pentru a te hidrata corect, mananca un castravete rece – 90% din continutul sau este apa. Va compensa cu varf si indesat apa pe care ai pierdut-o prin transpiratie.



2. Castravetele lupta impotriva arsurilor interne si externe

Consumul de castravete ajuta la reducerea arsurilor gastrice. Aplica castravetele pe pielea arsa de razele soarelui, iar usturimea se va reduce imediat.



3. Castravetele elimina toxinele

Toata apa continuta de castravete actioneaza ca o matura care ajuta corpul sa elimine toate reziduurile. Iar un consum regulat de castravete ajuta la eliminarea pietrelor de la rinichi.



4. Castravetele inlocuieste vitaminele zilnice

Castravetele contine toate vitaminele de care organismul are nevoie intr-o zi: A, B si C, care imbunatatesc sistemul imunitar te ajuta sa fii in forma si iti dau energie. Pentru un plus de putere amesteca sucul de castravete cu spanac si morcov. Nu indeparta coaja pentru ca in ea se gaseste o cantitate insemnata de vitamina C, aproximativ 12% din cantitatea zilnic recomandata.



5. Castravetele furnizeaza minerale pielii

Castravetele este bogat in potasiu, magneziu si siliciu. Tocmai de aceea tratamentul spa are la baza castravetele.



6. Castravetele ajuta digestia si pierderea in greutate

Datorita continutului bogat in apa si scazut din punct de vedere caloric, castravetele reprezinta sursa ideala pentru persoanele care doresc sa piarda in greutate. Foloseste castravete in supa si salate. Fibrele din castravete ajuta digestia. Consumul zilnic poate fi un ajutor impotriva costipatiei cronice.



7. Castravetele revitalizeaza ochii

Aplicarea unei felii reci de castravete pe ochii inchisi este deja un clichee in saloanele de infrumusetare insa tratamentul ajuta la indepartarea pungilor de sub ochi, datorita proprietatilor sale antiinflamatorii.