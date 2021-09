Ce spun astrele azi, 10 septembrie

Berbec

Luna se afla in Scorpion, intr-o zona a misterelor, secretelor si resurselor altora. Asadar, este posibil ca astazi, fie sa dezvalui un secret, fie sa ai acces la niste informatii pretioase, pe care le vei folosi in derularea unui proiect profesional. Pe de alta parte, poti accesa niste fonduri sau poti obtine o finantare, o sponsorizare sau un imprumut.



Taur

O zi a reconcilierii cu partenerul de cuplu, sau cu un partener de afaceri. Poti gasi cele mai frumoase cuvinte si cea mai usoara cale pentru a-ti impartasi temerile, sau a face niste destainuiri legate de ceea ce simti si vrei. Practic, astazi ai curajul sa spui lucrurilor pe nume si sa enunti cu sinceritate dorintele si asteptarile tale. Este o zi a clarificarilor, rememorarii unor evenimente, repararii unei relatii. Fa-o cu diplomatie si delicatete!



Gemeni

Este posibil ca astazi sa apara o oportunitate frumoasa pe plan profesional, care promite revigorarea financiara si reinstalarea sigurantei si stabilitatii din acest punct de vedere. Totusi, pentru a profita din plin de sansele care apar astazi, e necesar sa renunti la suspiciuni si la tendinta de a despica firul in patru, in orice situatie.



Rac

Ziua de astazi poate fi frumoasa, atat pe plan sentimental, cat si in plan relational in general. Probabil ca vei dori sa petreci mai mult timp cu persoana iubita sau sa consolidezi niste relatii pe care le consideri foarte utile planurilor tale. Acum esti foarte abil in a-ti urmari interesele, facand uz de resursele altora.



Leu

Luna se afla in Scorpion, in zona casei, familiei si patrimoniului, ceea ce inseamna ca astazi te vei ocupa de chestiuni ce tin de camin, de rezolvarea unor probleme familiale, sau de planificarea unor investitii. S-ar putea sa gasesti o solutie excelenta pentru a te achita de niste datorii sau a achizitiona un bun material pentru casa.



Fecioara

Luna in Scorpion activeaza zona comunicarii si iti ascute intuitia, precum si flerul de a accesa resursele si informatiile de care ai nevoie, cu ajutorul celor din jur. Insa, fiind mai empatic, ai grija sa nu te incarci prea mult cu emotiile si povestile altora. Este o zi buna si pentru a invata sau pentru a rezolva chestiuni legate de documente.



Balanta

Luna aflata astazi in zona banilor munciti, te poate ambitiona sa-ti urmaresti cu tenacitate interesele proprii, fara a mai tine cont de ale celorlalti. Este o zi in care este chiar indicat sa te concentrezi asupa unor potentiale surse de castig, fara insa a-i afecta pe altii. In schimb, poate exista in continuare o stare de sanatate subreda, numai ca acum apar sanse de vindecare.



Scorpion

Ziua de astazi iti ofera sanse repetate de a intoarce lucrurile in favoarea ta, mai ales in ce priveste relatiile sociale si amicale, pentru ca esti convingator, intuitiv si ai prezenta de spirit. De asemenea, in urmatoarea perioada, te poti bucura de sprijin de la persoane din anturajul apropiat si de la prieteni.



Sagetator

O zi care te invita la introspectie, analiza si meditatie. Oricum, este un moment prielnic strangerii de informatii, documentarii, si stabilirii, in cele din urma, a unei strategii de atac in ce priveste sfera profesionala. Astazi esti ajutat de intuitie, intr-un mod aproape imperceptibil, de aceea e necesar sa petreci cat mai mult timp in intimitate.



Capricorn

Se anunta o zi frumoasa, in ce priveste relatiile sociale, care vor fi foarte dinamice. Este posibil sa reiei legatura cu un prieten pe care nu l-ai vazut demult si sa constati ca are pentru tine niste informatii sau solutii utile. De asemenea, este o zi favorabila participarii la evenimente, conversatiilor, socializarii. Acum poti renunta la aspiratii vechi, lasand loc unora noi, care sa corespunda mai bine nivelului de evolutie la care te afli in acest moment.



Varsator

Luna in Scorpion se afla intr-o zona a puterii, ceea ce inseamna ca ai sustinere in ce priveste afirmarea profesionala, prin asumarea rolului de leader. Asadar, astazi te poti afla in conjuncturi favorabile, in mediul profesional, care-ti permit sa-ti exerciti autoritatea, fie exprimandu-ti ferm punctul de vedere in fata sefilor, fie preluand conducerea intr-o lucrare importanta. In orice caz, lectia de invatat pentru astazi este curajul .



Pesti

In cazul tau, tranzitul Lunii prin Scorpion este de bun augur, asa ca te vei simti in elementul tau. Este o zi axata pe crestere si evolutie personala, prin schimbarea radicala a unor principii de viata. Este un moment excelent pentru lectura, participarea la un curs, o conferinta, sau alte activitati educative. De asemenea, astazi poti primi vesti bune de departesau poti clarifica termenii unui contract..