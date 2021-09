O nouă lege din Texas permite purtarea armelor de foc în spațiul public fără a avea un permis în acest sens

O nouă lege care permite purtarea armelor de foc în spațiul public fără a avea un permis în acest sens a intrat în vigoare în Texas. Aceasta este parte a unei serii de proiecte de legi pro-arme adoptate de Texas de la începutul anului, în ciuda faptului că incidentele armate au crescut semnificativ.



Datele publicate de cea mai mare organizație de prevenire a violențelor în care sunt implicate arme de foc din SUA arată că numărul incidentelor cu arme, fără a include sinuciderile, a crescut cu 14 % în acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2020, adică de la 2 800 la aproximativ 3 200. Potrivit acelorași date, incidentele cu armele din acest an reprezintă s-au dublat față de aceeași perioadă din 2019, menționează Digi24.



Legea intrată în vigoare în Texas, cunoscută sub numele de House Bill 1927, se aplică cetățenilor de peste 21 de ani. Singurele excepții se aplică celor cărora li s-a interzis să dețină o armă de foc și care au fost condamnați pentru diferite infracțiuni, precum violență sau alte amenințări. Înainte de intrarea în vigoare a legii, locuitorii din Texas erau obligați să dețină un permis de port-armă și să treacă mai multe teste de competențe, precum și un examen scris.