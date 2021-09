Ce spun astrele azi, 3 septembrie

Berbec

Desi astazi ar fi indicat sa te axezi pe activitati ce tin de sectorul domestic, la fel de bine ai putea sa-ti mobilizezi energia catre planificarea minutioasa a unei strategii financiare care presupune accesarea unor fonduri suplimentare. Dar, nu te grabi sa iei vreo decizie, doar sondeaza terenul. La serviciu, cea mai simpla cale de succes este sa spui clar celor din jur ceea ce doresti.



Taur

A avea curaj pentru a discuta sincer cu persoana iubita despre statusul sentimentelor voastre poate fi astazi usor frustrant, existand posibilitatea sa nu fi inteles sau ca partenerul tau sa nu-ti raspunda pe masura asteptarilor tale. Poate este cazul sa analizezi daca nu cumva s-au produs niste decalaje in privinta conceptiilor voastre de viata, care ar fi indicat sa fie clarificate.



Gemeni

Tema banilor si a confortului financiar sunt astazi subiecte importante pentru tine, dar totusi ar fi recomandat sa eviti luarea unor decizii in acest sens, factorul emotional avand un cuvant greu de spus si nu neaparat unul obiectiv. Eventual, apeleaza la sfatul familiei. La serviciu, in ciuda faptului ca ti-ai planificat exemplar activitatea, tensiunile cu colegii par a exista pe fundal.



Rac

Astazi, propria persoana ar trebui sa te preocupe in mod special, gasindu-ti timp pentru a te ocupa de intelegerea si satisfacerea nevoilor tale emotionale. Faptul de a fi dispus sa-ti exprimi clar intentiile dar si asteptarile vis-à-vis de relatia cu persoana iubita este acum oportun, chiar daca nu este tocmai o misiune usoara. Nu-ti fie teama sa-ti arati adevarata latura sensibila.



Leu

Bun strateg in gestionarea chestiunilor ce tin atat de camin dar si de locul de munca, astazi sunt putine aspecte care-ti pot scapa din vedere. Totusi, pentru a evita conflicte cu cei de acasa, tine cont de parerea acestora chiar daca esti sigur ca tu stii ceea ce e mai bine si lasa concluziile finale pentru o alta zi. Nu uita sa-ti refaci rezervele energetice acasa, in compania celor dragi.

Fecioara

Aspectele pragmatice si expunerea clara a intentiilor sunt prioritatile tale in relatia cu copiii, iar daca acestia iti solicita ajutorul ii poti ajuta in orice problema care necesita un plus de perspicacitate. Totusi, nu neglija dorinta de a te relaxa in compania unor grupuri de prieteni care-ti impartasesc aceeasi viziune si cauta sa aloci timp pentru aceste activitati in cursul zilei.



Balanta

Flerul si o buna capacitate de analiza te ajuta sa gasesti rapid noi surse de castig dar in spate sta mult efort si exista sansa de a deveni frustrant faptul ca trebuie sa te bazezi doar pe propriile puteri in realizarea proiectelor tale, fara sa beneficiezi de o sustinere consistenta din partea partenerului tau. Ceea ce faci este vizibil si apreciat, dar simti ca nu obtii satisfactia deplina.



Scorpion

Ziua este propice studiului acelor subiecte care sunt aproape de sufletul tau, dar concentreaza-ti energia pe temele deja cunoscute. Ai putea sa gasesti o modalitate relaxanta de petrecere a zilei alaturandu-te unui grup de amici in compania carora te simti confortabil si sa dezbateti temele voastre preferate, gasind astfel si modalitatea de a scapa de stresul de la serviciu.



Sagetator

Unele temeri si insecuritati care pot erupe acum din zona subconstientului stau in calea unor decizii, chiar daca aparent ai la dispozitie toate argumentele necesare pentru a evalua o situatie sau a castiga o negociere. Poate este cazul sa ai mai multa incredere in tine chiar daca te intalnesti cu oameni si situatii noi, incercand sa nu te lasi influentat atat de mult de emotii.



Capricorn

Senzitiv atunci cand vine vorba de partenerul tau de cuplu, astazi poti accesa usor motivele din spatele actiunilor sale, ceea ce ar trebui sa simplifice armonizarea conceptiilor voastre de viata si punerea lor in practica. Incearca sa petreceti cat mai mult timp impreuna, aceste momente de regasire a caldurii si sentimentului de siguranta fiind cu adevarat reconfortante.



Varsator

Poate mai atent si preocupat decat de obicei in relatia cu cei de la serviciu, astazi pare ca ii supervizezi pe toti, stiind exact cu cine ai de-a face si pe cine te poti baza pentru a-ti pune in practica planurile tale ambitioase. Totusi, se vor gasi cativa care sa nu se lase asa de usor condusi si care nu vor ezita sa te infrunte fatis, dar nu lasa aceste tensiuni sa-ti afecteze sanatatea.



Pesti

Astazi, se pot ivi ocazii de a negocia unele strategii de viitor cu persoane din afara tarii sau chiar a te deplasa tu cu acest scop, dar recomandarea este sa lasi deciziile finale pentru o alta zi precum si incercarea de a ajunge la un consens cu colegii de munca. Ideal ar fi sa nu ratezi momentele de relaxare alaturi de persoana iubita si de copii, fiind pretioase si pline de tandrete.