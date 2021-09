Ce spun astrele azi, 1 septembrie

Berbec

Luna sta toata ziua in Rac, in zona sufletului si familiei, vorbind despre o nevoie profunda de intimitate, armonie si iubire. E posibil ca amintirile sa fie mai vii acum si, eventual, sa te gandesti cu drag la cineva care a avut un rol important in viata ta. De asemenea, e un moment excelent pentru a lua niste masuri in sensul imbunatatirii starii de spirit, atmosferei in camin si relatiilor cu familia, chiar daca e nevoie sa fii radical pentru asta.



Taur

O zi care, prin experientele pe care le aduce, iti poate intari si amplifica motivatia in privinta unei dorinte, a unei aspiratii. Ceva se intampla astazi, iar tu capeti, dintr-odata, mai multa incredere si mai mult curaj sa mergi mai departe si sa nu abandonezi un drum pe care ai pornit. Partenerul de viata sau oameni apropiati pun umarul la starea ta de spirit, fie cu gesturi si cuvinte apreciative, fie cu sprijin concret.



Gemeni

O zi axata pe chestiuni materiale, pragmatice, care tin de un anume nivel de securitate financiara si de confort personal. Contextul astral favorizeaza demersurile de acest gen si crearea unor posibilitati de crestere a veniturilor financiare. E important, asadar, sa fii deschis catre ceea ce apare si dispus sa iei in calcul mijloace si culoare noi de actiune. De asemenea, nu ar strica sa ai ceva mai multa incredere in tine si in ce poti realiza.



Rac

Astazi nu e de stat cu mainile in san, ci e de actionat si contribuit la atingerea scopurilor pe care ti le-ai propus. Energia acestei zile, mai cu seama ca Luna se afla in semnul tau zodiacal, te sprijina in orice demers si initiativa curajoasa. Provocarea consta in a ramane in echilibru si cu o oarecare detasare fata de exterior, astfel incat sa nu te lasi oprit de eventualele opozitii sau reactii adverse si nici sa nu exagerezi cu aplombul tau.



Leu

Tendinta ta este, astazi, sa te intorci cu fata spre trecut. Asta te poate ajuta sa intelegi efectele unor alegeri, consecinte cu care te confrunti acum, evolutia unor evenimente. E posibil sa capeti o imagine mai clara in ce priveste viata ta, integrand sensul unor adevaruri si intelesuri noi. Sincronicitatile repetitive si binecuvantarile sunt la ordinea zilei. E posibil sa primesti un ajutor anonim sau tu sa sustii pe cineva, din umbra.



Fecioara

O zi cu un accent puternic pe zona sociala. Relatiile tale pot inflori acum, pentru ca atat tu, cat si prietenii sau sustinatorii, sunteti lamuriti in ce priveste punctele comune si afinitatile, dar si dispusi sa strangeti randurile pentru o cauza pe care o agreati si in care credeti. Asadar, iata o zi numai buna pentru a-ti impartasi ideile, pentru a-ti face cunoscute initiativele. De evitat sunt, totusi, exagerarile de orice fel.



Balanta

Se pot ivi niste ocazii de afirmare si ascensiune, in plan profesional, sau le creezi prin increderea si optimismul tau. E posibil sa si exagerezi pe alocuri, mai ales daca e necesar sa apari in fata unor sefi sau persoane cu autoritate, pentru a-ti sustine ideile, insa ai puterea de a convinge si a-i insufleti pe cei care te asculta. In tot noianul de trairi, evita asteptarile prea mari si pretentiile in ce-i priveste pe ceilalti.



Scorpion

Te poti ridica, astazi, deasupra tuturor lucrurilr marunte, lumesti, pentru a privi viata dintr-o perspectiva mult mai inalta. Adevarul este ca zbori destul de sus acum, iar posibilitatile pe care le vezi sunt din ce in ce mai numeroase. O zi excelenta pentru a-ti seta niste aspiratii si a-ti alege si contura o misiune inalta, in acord cu sufletul tau. Cu alte cuvinte, poti stabili cine vrei sa fii, care sa fie locul tau, contributia ta, in lume asta.



Sagetator

E posibil sa te simti ca si cand ai fi la finalul unui ciclu. Se inchide o bucla temporala, o etapa destul de bogata in incercari, si e timpul sa iei cu tine, mai departe, toata intelepciunea extrasa din experientele traite. Pe de alta parte, astazi e posibil sa descoperi noi resurse in jurul tau, de care te poti folosi astfel incat sa beneficieze toti cei implicati. Totusi, e nevoie sa stii sa ceri ce ai nevoie, si nu sa astepti sa sesizeze cineva ca astepti ceva, orice.



Capricorn

Iata o zi bogata in evenimente relationale… frumoase si benefice. Contextul astral este favorabil intalnirilor, discutiilor, experientelor aducatoare de bucurie si satisfactii. Cumva, poti avea sentimentul ca nu ai „muncit” in zadar la unele relatii, si ca, in sfarsit, se vad roadele. Sau ca in urma tuturor celor pe care le-ai daruit pana acum, se intorc recunostinta, daruri, binecuvantari.



Varsator

Esti in elementul tau, astazi, la locul de munca si in toate activitatile de rutina sau proiectele in care te-ai implicat. Simti ca totul se aseaza de la sine si nu mai e nevoie, deci, de efort sau sacrificiu din partea ta. Cumva, ai confirmarea faptului ca gandurile bune aduc experiente frumoase si ca, in defintiv, fiecare primeste ce merita si ce-si genereaza singur. O zi cu satisfactii profesionale si productivitate.



Pesti

Ziua de astazi iti poate aduce o serie de experiente care-ti ating inima intr-un mod de care-ti era dor. Experimentezi, din nou, blandetea, iubirea neconditionata, duiosia. In plus, creativitatea si inspiratia sunt la cote maxime, asa ca ai sansa de a dezvolta si inflori un proiect, o idee, un concept. Relatia sentimentala, de asemenea, poate fi revigorata, vitalizata, inflorita. In concluzie, este o zi pe care ar fi bine sa o dedici inimii tale, sub toate aspectele.