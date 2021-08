Coronavirus: SUA şi alte cinci ţări, înlăturate de pe lista UE a ţărilor sigure pentru călătorii

Guvernele Uniunii Europene au convenit luni să înlăture SUA şi alte cinci state de pe lista UE a ţărilor sigure pentru călătorii, ceea ce înseamnă că vizitatorii din aceste ţări probabil se vor confrunta cu restricţii mai aspre, precum obligativitatea testelor şi perioade de carantină, relatează Reuters.



Kosovo, Israel, Muntenegru, Liban şi Macedonia de Nord au fost şi ele scoase de pe lista ţărilor sigure pentru călătorii.



Lista este menită să unifice regulile de călătorie în blocul comunitar, deşi nu este obligatorie pentru statele individuale ale UE, care sunt libere să-şi stabilească propriile politici la frontiere.



Deja unele ţări din UE, precum Germania şi Belgia, au inclus SUA în zona roşie, impunând teste şi carantină pentru americani şi vizitatorii din această ţară, în timp ce Franţa şi Ţările de Jos menţin SUA pe lista ţărilor sigure.



Media zilnică a cazurilor de COVID-19 din SUA a crescut la 450 la un milion în săptămâna de până la 28 august, faţă de sub 40 la un milion la jumătatea lui iunie când UE a adăugat SUA pe lista ţărilor sigure, potrivit cifrelor furnizate de Our World in Data.



Rata de îmbolnăvire este chiar mai mare în Israel, Kosovo şi Muntenegru, potrivit sursei citate.



Lista UE a ţărilor sigure pentru călătorii include 17 ţări, printre care Canada, Japonia şi Noua Zeelandă.



În pofida apelurilor UE, Washingtonul nu le permite cetăţenilor europene să viziteze liber SUA. Blocul însuşi este divizat între cei preocupaţi de lipsa de reciprocitate şi de numărul mare de cazuri în SUA şi ceilalţi care depind mai mult de turism şi sunt mai reticenţi în restricţionarea călătorilor americani, notează Reuters.