Care este durata de viaţă a unei sprîncene

Iată 8 curiozităţi despre sprîncenele umane care îţi vor schimba percepţia atunci cînd te vei mai privi în oglindă!



1. Ajută vederii

Aceasta este principala calitate a sprîncenelor noastre, pe lîngă faptul că ne oferă personalitate. Ele opresc picăturile de apă să intre în ochi atunci cînd plouă sau transpirăm.



2. Prea mult păr

Potrivit unei firme de transplant de păr, o persoană de vîrstă medie are în jur de 250 de fire de păr per sprînceană. Se spune că cei care nu s-au pensat niciodată pot avea pînă la 1.100 de fire de păr.



3. Sprîncenele au o viaţă limitată

Durata de viaţă a unei sprîncene este de patru luni, atît timp îi ia unui fir de păr să cadă şi să crească la loc.



4. Sprîncenele sînt importante în recunoaşterea facială

Un studiu efectuat de MIT arată faptul că oamenii sînt mai greu de recunoscut dacă au lipsă sprîncenele. Ele sînt mai importante în recunoaşterea facială decît ochii în sine.



5. Sprîncenele sînt controlate vocal

Ele ne ajută să semnalăm emoţiile, dar sînt şi pe pilot automat. Pe măsură ce ridici tonul vocii, la fel va fi şi cu sprîncenele tale şi viceversa. Atunci cînd te exprimi fără să gîndeşti, ca atunci cînd eşti surprins, sprîncenele tale se mişcă simetric una de cealaltă. Cînd vine vorba de suspiciune sau curiozitate, ele vor fi asimetrice.



6. Avantaj special pentru oameni

Multe mamifere au sprîncene şi le folosesc pentru a exprima emoţiile, dar oamenii sînt singura specie pentru care ele sînt crescute direct pe pielea netedă. Astfel expresiile noastre sînt mai uşor de recunoscut şi interpretat.



7. Nu sîntem primii care le înfrumuseţează

Aranjarea şi îngrijirea sprîncenelor nu se face de acum, ci de cu multă vreme în urmă. Fiecare cultură şi perioadă a avut un stil caracteristic. În timpul Renaşterii, la Florenţa oamenii obişnuiau să-şi radă sprîncenele total, în alte locuri nobilimea dădea cu grăsime între sprîncene pentru a creşte şi acolo mai mult păr. În Egiptul Antic familia trebuia să se penseze obligatoriu la decesul unei pisici.



8. Sprîncenele vorbesc despre tine

Cei care se pricep să citească pe chipul unui om pentru a afla caracteristici se pricep să citească şi sprîncenele. Contează tipul lor, desimea, forma în citire. Cele curbate indică o persoană care are nevoie de exemple concrete pentru a înţelege o problemă, iar sprîncenele drepte aparţin persoanelor directe, care acţionează, logice, tehnice. Sprîncenele unghiulare aparţin celor care le place să fie corecţi şi să deţină controlul, indiferent de situaţie.