Civilizațiile extraterestre ar putea fi găsite în jurul găurilor negre

Una dintre cele mai dezbătute întrebări pe care le avem despre Univers este: Suntem singura specia avansată tehnologic? Asta duce la alte întrebări: Dacă extratereștri există, cum ar arăta tehnologia lor? Și, mult mai important, cum am putea să o detectăm?



Un nou studiu a venit cu câteva răspunsuri la aceste întrebări, cel puțin în cazul în care tehnologia este un sistem uriaș de captare de energie, numit „sferă Dyson”, care recoltează energia dintr-o gaură neagră.



„În acest studiu, noi am luat în considerare o sursă de energie a unui civilizații dezvoltate de Tip 2 sau Tip 3. O astfel de civilizație ar avea nevoie de o sursă de energie mult mai puternică decât propriul soare”, au scris cercetătorii.



„Un disc de acreție, o coroană, dar și jeturi relativiste ar putea reprezenta o potențială sursă de energie pentru o civilizație de Tip 2. Rezultatele noastre sugerează că, în cazul unei găuri negre cu masă stelară, discul de acreție ar putea genere de sute de ori mai multă luminozitate decât steaua principală”, au adăugat oamenii de știință.



Soluție la problema consumului de energie care depășește capabilitățile planetei unei civilizații



Conceptul de sferă Dyson a fost popularizat de către fizicianul Freeman Dyson în anii 1960 drept soluție la problema consumului de energie care depășește capabilitățile planetei unei civilizații. Sfera în sine este construită în jurul stelei din sistemul planetar, o megastructură care recoltează energia stelei chiar de la sursă.



Teoria lui Dyson presupunea că emisiile infraroșii de energie termală ar putea evada pe măsură ce structura Dyson captează și transformă energia stelară, ceea ce ar putea, teoretic, să permită prezența acestor megastructuri ipotetice. Această semnătură infraroșie, dacă am putea să o detectăm, ne-ar permite să găsim civilizații extraterestre.



În noul studiu, echipa a avut în vedere un număr de posibile procese: discul de acreție din jurul unei găuri negre, supraîncălzit de fricțiune până la milioane de grade, dar și radiația Hawking, radiația teoretică emisă de găuri negre, teoria fiind propusă de Stephen Hawking.



„Cea mai mare luminozitate poate fi colectată dintr-un disc de acreție”



„Cea mai mare luminozitate poate fi colectată dintr-un disc de acreție, ajungând la 100.000 de ori mai mult decât luminozitatea Soarelui, suficient pentru a susține o civilizație de Tip 2. Mai mult, dacă o sferă Dyson colectează și alte tipuri de energie, nu doar radiația electromagnetică, energia totală ar putea fi de aproximativ cinci ori mai mare”, au concluzionat cercetătorii.



Astfel de structuri ar putea fi detectabile în mai multe lungimi de undă, sferele Dyson mai fierbinți fiind vizibile în ultraviolete, iar sferele mai reci în infraroșu, exact așa cum a prezis teoreticianul în anii 1960.



Cu toate acestea, având în vedere că găurile negre emit deja foarte multă radiație în mai multe lungimi de undă, detectarea unei sfere Dyson ar putea fi extrem de dificilă, scrie Science Alert.



Echipa a sugerat că desfășurarea de alte măsurători, precum schimbările de luminozitate pe măsură ce gaura neagră este afectată de gravitația sferei, ar putea dezvălui locul în care aceste structuri s-ar putea ascunde.