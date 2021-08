De ce își pune Kim Jong-un bodyguarzii să alerge pe lângă mașină și ce condiții trebuie să îndeplinească cei care îl păzesc

În rarele ocazii în care Kim Jong-un a fost în atenția lumii întregi, un detaliu a stârnit curiozitate: bodyguarzii lui aleargă pe lângă limuzina cu care circulă el.



Viața lui Kim este învăluită în mister, iar gărzile sale de corp rămân o sursă de fascinație interminabilă. În timpul vizitei lui Kim la Singapore, unde s-a întânit cu fostul președinte american Donald Trump, imaginile cu cei 12 bodyguarzi ai lui Kim care alergau pe lângă mașină au făcut senzație. În cartea „Marele succesor: destinul perfect al strălucitului tovarăș Kim Jong Un”, Anna Fifield, șefa biroului Washington Post din Beijing, spune că președintele din Corea de Nord a preluat ideea scutului uman din jurul mașinii sale dintr-un film cu Clint Eastwood - In the Line of Fire scrie digi24.ro.



În acest film, Eastwood interpretează rolul unui agent secret aflat în serviciul lui John F. Kennedy, când acesta a fost asasinat în 1963. Personajul lui Eastwood și alți agenți aleargă pe lângă mașina președintelui. Fifield spune că liderul nord-coreean ar fi văzut filmul când era copil și l-a marcat.



Ce condiții trebuie să îndeplinească bodyguarzii lui Kim Jong-un



A deveni gardă de corp pentru liderul nord-coreean este extrem de dificil. Lee Yeong Guk, fost bodyguard al tatăl lui Kim, Kim Jong-il, a spus că este „mai ușor să treci prin urechea unui ac”. Recruții sunt aleși dintre militari și trebuie să treacă prin mai multe teste. Sunt analizate la sânge starea de sănătate, aspectul, personalitatea și originea familiei, spune Fifield.



De asemenea, un bodyguard nu trebuie să fie mai înalt decât președintele, o condiție destul de greu de îndeplinit având în vedere că acesta are în jur de 1,70 m. În plus, trebuie să stăpânească mai multe tehnici de arte marțiale.