Beți apă cu lămîie în loc de pastile

Lămîia conține 64% din doza zilnică recomandată de vitamina C, precum și substanțe fitochimice ca polifenolii și terpenii.



Mulți dintre experți recomandă să ne începem ziua cu un pahar de apă călduță cu lămîie. Pentru aceasta, fierbeți puțină apă, lăsați-o să se răcească și adăugați puțin suc proaspăt de lămîie. Un pahar de apă călduță cu lămîie dimineața va asigura organismul cu substanțele hrănitoare necesare și va ameliora starea generală a sănătății. Sucul de lămîie este bogat în vitaminele B și C, antioxidanți, fosfor, proteine, uleiuri eterice, flavonoizi, carbohidrați și potasiu. Sucul de lămîie are puternice proprietăți antibacteriene și vitale, care întăresc sistemul imunitar și ajută la combaterea infecțiilor și bolilor.



Începînd ziua cu apă cu lămîie, puteți îmbunătăți digestia, lupta cu foamea, stimula pierderea greutății și crea un mediu alcalin în organism, regulînd eficient echilibrul pH și reducînd aciditatea.



Iată cum vă poate ajuta apa de lămîie:



Tratează acneea. Apa de lămîie reduce aciditatea din organism și previne apariția acneei. Spălați-vă cu apă de lămîie pentru a scăpa de acnee și a îmbunătăți starea tenului.



Inhibă pofta de mîncare. Apa de lămîie suprimă apetitul datorită conținutului sporit de vitamine și fermenți, care reglementează nivelul zahărului în sînge și ajută la menținerea unei greutăți sănătoase. De asemenea, aceasta conține pectină, fibre ce ameliorează digestia și activitatea sistemului gastrointestinal.



Spală calculii renalii. Lămîa este bogată în potasiu, mineral ce poate spori nivelul de citrat în ud și preveni formarea oxalatului.



Întărește sistemul imunitar. Lămîia susține sistemul limfatic, care, la rîndu său, ajută sistemul imunitar să înlăture microorganismele patogene.



Dureri ale vezicii biliare. Beți un pahar de apă cu lămîie după masă, pentru a înlătura calculii biliari și de a reduce durerea cauzată de ei.



Răceala și gripa. În calitate de antioxidant, plin de vitamina C, lămîile pot spori imunitatea în lupta cu răceala și gripa. Ele, de asemenea, au puternice poprietăți antibacteriene și antivirale, de aceea, iarna e mai bine să beți apă călduță cu lămîie – este cea mai bună protecție de bolile de sezon.



Unii afirmă că apa de lămîie poate diminua efectele bolii de reflux gastrointestinal.



Întărește picioarele. Apa de lămîie întărește picioarele și curăță petele albe, ce apar pe ele.



Luptă cu intoxicațiile. Beți cîte un pahar de apă cu lămîie în fiecare zi, pentru a reveni toxiinfecțiile alimentare în timpul călătoriilor peste hotare.



Tratează fibromialgia. Combinația dintre apă de lămîie cu yoga poate ajuta la ameliorarea stării de epuizare a organismului, provocată de fibromialgie.



Reduce inflamațiile. Apa de lămîie reduce inflamațiile în organism, datorită proprietăților antiinflamatoare puternice.



Reduce febra musculară după antrenamente. Beți un pahar de apă cu lămîie după un antrenament solicitant, pentru a reduce durerile musculare.

Reduce inflamațiile și durerile încheieturilor. Apa cu lămîie reduce cantitatea de acid uric în articulații și previne eficient inflamațiile, durerea și stările de inflamație așa ca guta.



Reduce dependența de alcool. Beți apă cu lămîie la petreceri pentru a evita intoxicația alcoolică și mahmureala de a doua zi.



Tratează colita. Colita este starea de dezechilibru acido-alcalin din organism. Aceasta pate fi tratată regulat, consumînd apă de lămîie, care controlează nivelul pH și reduce aciditatea în sînge.