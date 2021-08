Ce boli poti avea in functie de luna nasterii

Un studiu publicat in Journal of Aging Research din Statele Unite a scos la iveala faptul ca luna nasterii iti influenteaza longevitatea. Cercetatorii au studiat datele a peste 1.500 de persoane care au depasit varsta de 100 de ani, comparandu-le cu informatii ale rudelor (frati sau soti/sotii) ale centenarilor care au trait mai putin. Se pare ca luna nasterii influenteaza longevitatea.



Mai exact, persoanele nascute toamna, intre septembrie-noiembrie, au sanse mult mai mari de a ajunge la 100 de ani, fata de cei nascuti in luna martie, de exemplu. De altfel, cercetatorii spun ca cele mai mici sanse de a ajunge la 100 de ani le au persoanele nascute primavara.



Un alt studiu realizat la Universitatea Oxford la care au participat deopotriva cercetatori si statisticieni, condusi de profesorul Russell Foster, a scos la iveala si bolile pe care le poti dezvolta pe parcursul vietii, in functie de luna nasterii.

Iata concluziile lor



1. Cine e nascut in ianuarie... Alzheimer, Boala Crohn si epilepsie

Explicatia ar fi ca persoanele nascute in ianuarie s-au "bucurat" de prea putina lumina solara in perioada intrauterina si dupa nastere. Iar statisticile prezentate de Oficiul britanic de Statistica vin sa intareasca supozitia.



2. Cine e nascut in februarie... tulburari de somn

Tot din cauza lipsei de lumina solara in perioada intrauterina si dupa nastere, persoanele nascute din februarie prezinta tulburari de somn, precum narcolepsia. Mai mult, cei nascuti in februarie sunt mai "activi" dupa lasarea intunericului.



3. Cine e nascut in martie... astm

Cercetatorii spun ca de vina ar fi lipsa vitaminei D din organismul mamelor, vitamina activata de lumina soarelui. Vitamina D influenteaza si dezvoltarea creierului, tocmai de aceea copiii nascuti in martie pot fi mai slabi la invatatura fata de copiii nascuti in alte luni.



4. Cine e nascut in aprilie... autism si depresie sezoniera

Tot lipsa vitaminei D pare a fi de vina si in cazul copiilor nascuti in aprilie. Pe langa potentialul de autism si depresii sezoniere, copiii nascuti in aprilie pot avea, la maturitate, probleme cu alcoolul.



5. Cine e nascut in mai... diabet si glaucom

Cercetatorii cred ca lipsa luminii solare ii afecteaza si pe cei nascuti in mai. Pe langa problemele legate de diabet sau glaucom, statisticienii spun ca la persoanele nascute in luna mai se inregistreaza un IQ mai mic fata de persoane nascute in alta luna.



6. Cine e nascut in iunie... probleme cu vederea

Copiii nascuti in iunie au parte de soare, atat intrauterin, cat si dupa nastere. Insa, pentru ca nu sunt expusi la soare in primul trimestru de sarcina, pe parcurs pot aparea tulburari de vedere. Cu toate acestea, statisticienii vin cu o veste buna: cei mai multi CEO si castigatori de premii Nobel sunt nascuti in luna iunie.



7. Cine e nascut in iulie... probleme cu vederea

Ca si copiii nascuti in iunie, cei din luna iulie pot avea probleme cu vederea inca din primii ani. Insa, partea buna este ca, datorita expunerii unei lumini puternice in primele luni de viata, sunt mult mai optimisi si mai fericiti, ceea ce le scade riscul de a se confrunta cu depresii sau alte tulburari emotionale.



8. Cine e nascut in august... probleme de comportament

Copiii nascuti in august prezinta un risc cu 30% mai mare sa fie copii-problema in scoala decat cei nascuti in septembrie. Problema pare a veni din faptul ca ei sunt cei mai mici copii inscrisi in scoala si nu pot tine pasul, iar de aici pot aparea tot felul de probleme la nivel emotional.



9. Cine e nascut in septembrie... astm

Asmul este pus tot pe seama lipsei de vitamina D din organismul mamelor. La nivel scolar insa, pentru ca sunt cei mai mari din ciclul lor, copiii nascuti in septembrie sunt inclinati spre invatatura si concentrate spre a face cariera.



10. Cine e nascut in octombrie... astm

Desi sunt predispusi la astm, cei nascuti in octombrie au sanse crescute de a trai mai mult decat cei nascuti in alte luni. Statisticienii spun ca persoanele nascute in octombrie traiesc in medie cu 160 de zile mai mult decat cei veniti pe lume in lunile de primavara.



11. Cine e nascut in noiembrie... pesimism

Pesimistii calendarului sunt cei nascuti in noiembrie. Cel putin asa concluzioneaza statisticienii care au analizat raspunsurile celor peste 30.000 de participanti la un studiu. La intrebarea "Cat de norocos esti", persoanele nascute in noiembrie s-au declarat cel mai putin norocosi. Si tot statisticienii spun ca cei mai multi criminali in serie s-au nascut in noiembrie.



12. Cine e nascut in decembrie... astm si alergii

Nascuti in plin varf de gripe si raceli, cei nascuti in luna decembrie sunt predispusi la infectii inca din prima luna de viata. Cum anticorpii nu sunt suficient de bine formati, bolile din primele luni de viata lasa sechele serioase. La acestea se adauga si lipsa luminii solare, care ar putea genera boli precum tulburarea bipolara.