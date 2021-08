Ce spun astrele azi, 25 august

Berbec

Luna este gazduita de zodia ta si iti atrage atentia asupra atitudinii tale si a modului in care te manifesti pe tine insuti. Te remarci prin entuziasmul si generozitatea cu care comunici si cu care iti dotezi toate actiunile. Totusi esti predispus la impulsivitate si iti recomandam sa ramai in zona diplomatiei si sa eviti conflictele cu asociatii sau cu partenerii oficiali.



Taur

In cazul tau, Luna in Berbec iti lumineaza zona discretiei, a nevoii de acceptare si de iertare. Esti predispus la izolare si introspectie. Poti fi destul de sensibil, emotiv si pari sa iti exprimi destul de stangaci emotivitatea. Astazi, cel mai bun companion al tau esti chiar tu si calea ideala de comunicare este scrisul. Drumurile cu masina necesita prudenta si atentie.



Gemeni

Tie Luna plasata in Berbec iti activeaza zona anturajului, a organizatiei din care faci parte sau a clientelei. Inspiratia si creativitatea par inhibate si iti poate fi dificil sa le manifesti la justa ta valoare. Nu este o zi favorabila investitiilor, speculatiilor sau asumarii unor angajamente de anvergura caci iti este dificil sa iti gestionezi judicios resursele.



Rac

In ce te priveste, Luna in Berbec se proiecteaza in zona carierei si a puterii. Manifesti o fire independenta, excentrica din punct de vedere profesional si te bucuri de multa popularitate. Foloseste-ti farmecul personal, spiritul inventiv si capacitatea de adaptare la orice situatie pentru a cadea in picioare oricare ar fi surprizele de gestionat astazi.



Leu

Luna in Berbec iti trimite influentele in zona constiintei si a filosofiei de viata. Dispui de o inteligenta limpede, iti merge mintea struna si ai o viteza de reactie iesita din comun. Celor din jur, in special colegilor de serviciu sau subordonatilor le poate fi dificil sa tina pasul cu tine. Ai rabdare, comunica clar si foloseste-te de generozitate pentru a tine situatia sub control.



Fecioara

Tu primesti influenta Lunii din Berbec in zona transformarii, a regenerarii, a banilor proveniti din asocieri. Astazi te poti simti foarte norocos si atragi precum un magnet resurse financiare fie dintr-o mostenire, fie prin intermediul partenerului de viata sau ca urmare a asocierilor profesionale in care esti implicat. Esti foarte popular si ai succes in viata publica.



Balanta

Tie Luna in Berbec iti activeaza zona relatiilor, a colaborarilor sau parteneriatelor oficiale si te predispune la impulsivitate, viteza si exagerare. Pe de o parte manifesti o fire nobila, ingaduitoare, toleranta dar esti foarte reactiv si poti trece usor la extrema opusa devenind autoritar, aparatorul dreptatii personale. Cultiva-ti rabdarea si diplomatia.



Scorpion

Luna in Berbec, in cazul tau, se plaseaza in zona muncii si a sanatatii. Tu astazi esti un adevarat maestru al manuirii finantelor celorlalti si te pricepi sa iti rezervi si tie un castig sub forma unui comision. La serviciu, esti destul de nervos si agitat. Nu exagera cu munca, menajeaza-te, altfel ai putea atrage dureri de cap, la propriu.



Sagetator

In cazul tau, Luna in Berbec iti energizeaza zona iubirii, a copiilor si a creativitatii. Astazi suporti cu greu singuratatea, cauti sa te intovarasesti si sa ai parteneri cu care sa te intreci in talente. Manifesta-ti liber si creativ calitatile artistice si actoricesti. Nu trebuie sa cauti prea mult caci ai putea gasi un partener de joaca chiar in persoana iubita sau in copiii tai.



Capricorn

Pe tine Luna in Berbec te influenteaza in zona familiei, a intimitatii, a caminului si te predispune la melancolie. Astazi ai putea simti sa organizezi o reuniune de familie, poate chiar la tine acasa. Te lasi cu greu condus sau influentat caci iti doresti ca totul sa iasa conform dorintei tale. Ai grija la excesele alimentare care ti-ar putea afecta sanatatea.



Varsator

Tie Luna in Berbec iti activeaza zona gandirii, a studiilor si a comunicarii. Tu manifesti o fire demonstrativa, sociabila si nu prisosesti nici un efort in a-ti etala calitatile artistice. Esti atras de distractie, jocuri si sport. Ai putea fi binecuvantat cu satisfactii din partea copiilor. In seara aceasta te-ai putea distra si deconecta grozav cu ajutorul muzicii.



Pesti

In ceea ce te priveste, Luna in Berbec este plasata in zona talentelor, calitatilor si a castigurilor financiare provenite din munca proprie. In cazul in care doreai sa iti achizitionezi o casa, astazi ai putea intra in posesia resurselor financiare necesare sau ai putea dobandi un imobil ca urmare a unei mosteniri. Primeste cu recunostinta darurile vietii.