60 de piloţi auto din R. Moldova, Ucraina şi România au participat la o cursă inedită pe Aeroportul din Bălţi

60 de piloţi auto din Republica Moldova, Ucraina şi România au participat la o cursă inedită pe Aeroportul din Bălţi. Timp de două zile, şoferii au făcut un adevărat show automobilistic. Câştigătorul competiţiei a fost un pilot din Ucraina.



Piloţii au aşteptat cu nerăbdare să revină cu maşinile pe pistă, după ce pandemia a anulat toate competitiile. Ei şi-au pregătit cu atentie bolizii pentru a obţine cele mai bune rezultate.



DORU COJOCARI, participant, Republica Moldova: „Un BMW E 34 din anul 95, cu motor modificat, schimbat, cu o capacitate de 3 litri, în jur de vreo 340 de cai putere. Investiţiile sunt mari aici. Dacă e să socotim tot ce s-a făcut în aceşti ani, în jur de vreo 20 de mii de euro”.



CRAVEŢCHI VIOREL, participant, Republica Moldova: „Maşina este din anul 92, Opel ASTRA F, motor 2 litri, turbo. Tot depinde de maşină, dacă o să ţină şi totul o să fie bine, aşteptăm un timp bun şi rezultate bune”.



SERGHEI SOLOVCENCO, participant, Ucraina: „Important e ca soţia să nu afle cât am investit în maşină. Pentru a fi lider în acest sport, trebuie să cheltui foarte mult”.



Participanţii au concurat în cadrul a 14 categorii. Cursa unlimited, fără limită, a fost cea mai importantă şi a fost câştigată de un ucrainean.



SERGHEI ZENCINCO, participant, Ucraina: „Este maşina mea, am construit-o cu mult timp în urmă. Am depăşit propriul record, în 9 secunde şi 5 milisecunde, cu tracţiune mecanică”.



Spectatorii au ţinut pumnii strânşi pentru piloţii preferaţi.



„Fain, super, aşa evenimente se petrec rar la noi în Moldova. Mi-a plăcut ceea ce am reuşit să văd: drifturile, drag-urile la maşinile sportive, clasice şi bikerii, sunt foarte mulţi. Mi se pare foarte interesant, mai ales după perioada asta de pandemie, pentru prima dată ceva mai neobişnuit. Foarte frumos, urmăresc mulţi ani la rând, cândva şi eu am participat aici”.



Organizatorii evenimentului sunt mulţumiţi de rezultatele obţinute de participanţi.



VLADIMIR RUSU, preşedinte, Drag Racing: „Astăzi, s-au adunat în jur de 60 de participanţi. Băieţilor le-a fost dor de curse. Şi spectatori au venit foarte mulţi. Cu toţii au aşteptat acest eveniment”.



Câştigătorii concursului au primit cupe, premii în bani şi produse pentru îngrijirea automobilelor.