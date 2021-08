Ce spun astrele azi, 24 august

Berbec

Astrele iti recomanda retragere din forfota vietii cotidiene. Este nevoie sa-ti ingrijesti atat sufletul, cat si trupul. Afectiunile legate de sistemul circulator si picioare iti pot da batai de cap, insa remediile naturiste te ajuta suficient. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Aflarea unor informatii legate de sfera profesionala te vor pune pe ganduri. Fii foarte prudent la serviciu!



Taur

Intalnirile si dialogurile cu prietenii iti vor aduce informatii importante legate de calatorii in strainatate sau de studii. Fii prudent si mai intai verifica tot ce afli. Neintelegerile sau nereusitele zilei pornesc de la graba de a rezolva tot si toate intr-un timp scurt. Unii apropiati vor incerca sa te necajeasca, dar evita-le provocarile cu diplomație. Dacă ești implicat in examene si probe, contextul astral te susține bine.



Gemeni

Se pare ca un sef este cu ochii pe tine si oricat l-ai ocoli, tot va trebui sa stai de vorba cu el. Discutiile sunt legate de banii rezultati din colaborari, proiecte si mai putin vizeaza modul in care iti indeplinesti indatoririle. Relatiile socio-profesionale sunt destul de imprevizibile. Bine ar fi sa asculti ce au de zis ceilalti si sa raspunzi direct si la obiect, argumentandu-ti deciziile si actiunile cu dovezi pertinente.



Rac

O veste din strainatate te poate pune pe ganduri. Banii de care dispui sunt insuficienti pentru planurile tale de calatorie sau esti nevoit sa achiti de urgenta unele datorii mai vechi. Pe de alta parte ar fi bine sa te gandesti la completarea studiilor tale personale si profesionale, pentru a avea acces la colaborari mult mai profitabile. Dupa-amiza sunt momente favorabile pentru activitati artistice.



Leu

Ziua iti aduce in atentie plata facturilor si a altor tipuri de datorii restante. Datorita partenerului de viata, de afaceri sau colaboratorilor s-ar putea sa fii nevoit sa platesti daune de pe urma acestora. Sunt sume mici deocamdata, dar fii prudent. Dozeaza-ti eforturile si indeplineste-ti sarcinile socio-profesionale fara a cere prea mult ajutor din partea altora. În a doua parte a zilei ar fi bine sa iti rezervi momente de odihna si plimbari in aer liber.



Fecioara

Relatiile parteneriale sunt disonante. Exista nemultumiri si neintelegeri legate de sarcinile fiecaruia in cadrul unor activitati comune. Atentie ca esti obosit, iar mentalul te ajuta putin. Asculta parerile celorlalti si acorda-le deocamdata credit. Partenerul de viata iti poate reprosa faptul ca esti prea implicat in treburile personale. Rezerva-ti momente de liniste si relaxare alaturi de cei dragi si ai mai multa grija de acestia.



Balanta

La serviciu se anunta multa forfota. Fii prudent, deoarece esti destul de distrat si risti sa gafezi in relatiile cu ceilalti. Ar fi bine sa-ti dozezi eforturile, pentru ca organismul este obosit. Sanatatea aparatului circulator este vulnerabila, insa evita pe cat posibil tratamentele medicale clasice, analizele si interventiile chirurgicale. Sunt momente pasagaere. În a doua parte a zilei plimba-te in aer liber, odihneste-te si stai la o șuetă cu cei dragi.



Scorpion

Ziua iti aduce in atentie relatia cu persoana iubita si cu copiii. Tensiunile sunt la cote maxime, de aceea fii prudent si tine-ti firea. Anturajul celor dragi, actiunile si planurile lor de viitor iti pot strica propriile planuri, insa ar fi bine sa asculti parerile si doleantele lor. Pentru a te detasa de tumultul cotidian, rezerva-ti momente pentru un hobby, care mai tarziu se va transforma intr-o adevarata cariera profesionala.



Sagetator

Sunt momente bune pentru activitati gospodaresti si pentru planuri legate de casa si familie. Cu toate ca dialogurile cu cei dragi sunt distorsionate, ai putea sa fii mai intelegator cu putin efort si bunavointa. Neintelegerile pornesc de la bani, pentru ca toti cei din preajma ta se bazeaza mult pe veniturile tale din munca proprie. Iti sunt favorizate achizitionarea obiectelor decorative pentru casa, ba chiar si demersurile pentru o casa noua sau un teren.



Capricorn

Se intrezaresc multe drumuri, insa pe distante scurte. Pot intra in discutie si demersurile necesare unei vacante. O ruda sau un prieten apropiat iti poate solicita ajutorul, insa mai intai rezolva-ti treburile tale. Esti emotiv si foarte usor poti fi păcălit de mărturiile celorlalti. Cineva din anturajul profesional iti va aminti ca ar fi bine sa-ți imbogatesti bagajul de cunostinte prin noi forme de instruire personala. Atentie sporita daca sustii examene si probe!



Varsator

Veniturile din munca desfasurata la un serviciu ti se pot rotunji. Insa cum vin banii, asa se si duc, Se pare că deja ai planificate cheltuieli serioase. Recomandabil este sa fii cumpatat si sa eviti cheltuielile extravagante. Pe de alta parte, in sfera profesionala sunt tot felul de schimbari, conflicte ascunse si cu greu le poti deslusi. Ai grija la ce spui si croieste-ti in taină planuri de viitor. Energia vitala fluctueaza si de aici si starile tale de spirit.



Pesti

Foarte usor treci de la o stare la alta! Dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de treburile tale. Sunt momente favorabile pentru a incepe o dieta de sezon, un program de exercitii fizice usoare sau pentru a-ti schimba garderoba. Esti cufundat în gândurile tale si ar fi bine sa eviti dialogurile importante si spatiile aglomerate. Dupa-amiaza ti-ar face bine o intalnire cu prietenii, chiar daca acestia sunt mai recalcitranți deocamdată.