Ce spun astrele azi, 23 august

Berbec

Este bine să discret astăzi si sa te ocupi doar de treburi usoare, de rutină. Energia vitala este la cote joase, asa incat se pot accentua diverse afecțiuni, dar in mod special oboseala se va evidenția mult. Evită consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, deoarece cu putin efort vei depasi totul cu bine. Tensionate sunt și relatiile cu ceilalti, de aceea stai departe. Sunt momente bune pentru a te gândi pe indelete la schimbarea planurilor de viata.



Taur

Zi bună pentru discuții și întâlniri cu prietenii. Daca dorești să cooptezi și pe alții în proiectele tale de viitor, în special în cele profesionale ia legatura cu cei pe care îi consideri potriviți. Insa, dupa ce iti expui ideile, ai rabdare si asculta si opiniile celorlalti. Poți primi sfaturi bune, chiar daca unele s-ar putea să-ți displacă. Ar fi bine sa fii mai pretențios în alegerea anturajului si sa mai schimbi personajele care roiesc in jurul tau.



Gemeni

Inceputul saptamanii iti aduce intalniri si discutii cu sefii sau cu reprezentantii institutiilor oficiale. Este bine sa fii rezervat in explicatii si sa asculti atent la ceea ce se spune in preajma ta. Foarte usor iti pot fi compromise astazi imaginea publica si pozitia in cadrul segmentului profesional in care esti implicat. Neplacerile majore sunt legate de banii si bunurile folosite si administrate in comun cu partenerii socio-profesionali.



Rac

Ziua iti solicita mentalul destul de mult, de aceea fii prudent in vorbe si fapte. Cele mai reusite discutii le poti avea cu prietenii sau cu o persoana care te protejeaza de ceva timp încoace. Sunt posibile vesti din si despre strainatate, fie de la rude, apropiati, fie este vorba despre detalii ale unor colaborari profesionale care implica parteneri straini. Poate intra in discutie si abordarea unor studii, cursuri pe care ar trebui sa le parcurgi, fiindu-ti necesare la serviciu.



Leu

Debutul săptămânii îți aduce in atentie cheltuielile pe care le ai in comun cu altii. Probabil ca este nevoie sa achiti facturi, taxe sau alte tipuri de datorii. Exista in preajma ta personaje care îți dau tot soiul de sfaturi vizavi de modul in care să-ți cheltuiești resursele materiale. Fii prudent si ocupă-te doar tu de banii si bunurile tale, pentru ca deocamdata altii vor doar sa profite de pe urma ta. Ar fi bine daca ai cauta sensul informatiilor primite, dincolo de aparente.



Fecioara

Relatiile parteneriale iti dau multe batai de cap. Motivul disensiunilor sunt banii pe care ii obtii din munca defasurata la un serviciu. Indiferent ca sunt multi sau putini, ti se poate reproșa faptul ca ai o atitudine nepotrivită vizavi de bani și implicațiile lor. Ar fi minunat dacă ți-ai mai schimba scara valorilor morale, atât in ceea ce priveste resursele si sursele tale materiale, cât și modul in care raportezi aceste resurse într-o relație partenerială.



Balanta

Săptămâna începe cu multa forfotă la serviciu. Traversam o perioada in care esti tensionat și asta iti poate dăuna sănătatii. Fii prudent si dozeaza-ti eforturile, dar mai ales evita sa intri in discutii aprinse cu sefii sau colegii de serviciu. Există diferențe majore de gândire și moralitate intre tine si ceilalti, iar adevarul este pe undeva pe la mijloc. O dieta usoara, hidratare suficienta si detasarea de cotidiană îți sunt de mare folos acum.



Scorpion

Ești distrat și pus pe șotii. Persoana iubita sau copiii îți vor tine isonul, dar nu atât pe cât ți-ai dori tu. Pare dificil de inteles care sunt motivele neplăcerilor cu cei dragi. Pe undeva ar fi vorba despre modul tau de gândire și abordare a relatiilor afective. Rezervă momente pentru a le petrece mai mult cu cei dragi si tine cont de nevoile sau sfaturile lor. Creativitatea ta si dorinta sincera de a le fi alaturi va aduce zambete si bucurie pe chipul tuturor.



Sagetator

Treburile casnice si relatiile cu membrii familiei sunt temele principale. Este posibil ca planurile tale legate de casa si rude sa contravină dorințelor și planurilor celor pe care vrei să-i implici tu. Poate ar fi bine ca mai întâi sa asculti ce vor ceilalti si abia pe urma să-ți prezinți tu ideile. Esti nostalgic dupa vremurile copilariei, insa discutiile cu cei dragi, vizitarea unei rude sau a locurilor natale, daca este posibil, ti-ar aduce multă bucurie și liniște sufletească.



Capricorn

Se contureaza multe calatorii pe distante scurte, dar si agitație mentală. Sunt momente bune, atat pentru a-ti rezolva diverse treburi legate de rude sau prieteni apropiati, cat si pentru a-ti pune la punct documentele personale sau profesionale. Posibil ca șefii sau colegii de serviciu să-ți pună tot felul de bețe in roatele programului pe care l-ai stabilit pentru astazi, dar vei reuși să te descurci cu tot ce se ivește in plus. Fii prudent in vorbe si fapte!



Varsator

Este o zi in care fie primesti bani, bunuri sau favoruri din zona profesională în care activezi, fie afli informații legate de schimbarea conditiilor de munca sau se finalizeaza o activitate la serviciu, activitate care ti-a adus ceva castiguri in ultima luna. Pe moment ai putea fi derutat de intorsatura situatiei, însă vei reuși să depășești totul cu bine. Dupa-amiaza, detaseaza-te de cotidian și mergi la cumparaturi. Îți poti permite câteva mofturi, chiar și pentru cei dragi.



Pesti

Stările tale de spirit sunt fluctuante. Ești dornic sa te implici in multe si mărunte, dar ai grija ca unele sunt prea marunte ca să-ți irosești timpul si energia ocupandu-te de ele. O discutie furtunoasa cu un prieten iti poate oferi sfaturi si solutii bune pentru evenimentele in care esti implicat. Cu toate ca iti displace ceea ce auzi astazi ar fi bine sa lasi orgoliul deoparte si sa iei aminte. A doua parte a zilei este favorabilă plimbări în aer liber.