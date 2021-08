Haos urbanistic în Chişinău. În multe cartiere se construieşte mult şi fără respectarea regulilor urbanistice

Se construieşte mult şi fără a se respecta regulile urbanistice in multe cartiere din Chişinău. A recunoscut-o şi primarul în campania electorală şi viceprimarul recent demis, dar nu s-a schimbat mai nimic.



Pe strada Grădina Botanică se construieşte un complex locativ cu blocuri de până la 20 de etaje. Vor fi peste 6500 de oameni în cele două mii de apartamente proiectate. Autorizaţia s-a dat cu scandal în consiliul municipal iar dezvoltatorul a promis că va construi şi o grădiniţă, chiar şi o şcoală, dar, deocamdată renovează un parc din apropiere.



O face din banii lui, cu acordul autorităţilor care, in opinia locuitorilor, au fost binevoitoare. Ei speră că nu va fi singura investiţie într-o zonă ce va fi în curând suprapopulată.



Terenul imens de 28 de hectare pe care se construieşte a fost îngrădit iar muncitorii cu utilaje s-au şi apucat de treabă. În apropiere este şi un parcul pe vreo 4 hectare, la intersecţia străzilor Sarmizegetusa şi Cuză Vodă. Şi acolo se lucrează de zor.



Pe şantier sunt acum câţiva lucrători care muncesc la pavarea aleii dar şi la construcţia unei scene de vară. Din cauza lucrărilor de reparaţie, parcul este total inascesibil pentru trecători. Chiar şi aşa unii oameni păşesc pe pietriş ocolind grămezi de pamânt, atunci când vin să-şi plimbe câinii sau merg la terenul de joacă din mijlocul parcului.



Compania de construcţii a scris pe o reţea socială că îşi asumă responsabilitatea amenjării aleilor pietonale, a iluminatului public şi multe alte lucrări de modernizare a zonei verzi. Unii localnicii susţin că renovarea parcului ar fi de fapt o monedă de schimb pentru autorizarea construcţiilor mamut de pe cele 28 de hectare.



„La case cu 20 de etaje până la drum, casă cu 25 de etaje, numai case, da nu mai trebuiesc sunt o gramada. Numai trutoarele acestea şi ne despart de case.”



„Dacă e neîţelegere cam nasol, dacă o făceau binevol cu un gest faţă de oameni era altceva. Business moldovensc.”



Am încercat să luăm legătura cu administraţia companiei de construcţie, pentru a face precizări despre proiectele ulterioare şi dacă rămâne în vigoare angajamentul de a construi o grădiniţă. Unul dintre reprezentanţi, Maxim Dumbravă, ne-a declarat că administraţia nu va face nici un comentariu la acest subiect.