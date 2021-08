Proteste în Australia față de măsurile de carantină: Ciocniri cu forțele de ordine. Sute de australieni au strigat „Libertate!”

Protestatarii față de măsurile antiCovid s-au ciocnit sâmbătă cu forțele de ordine în cadrul manifestațiilor din orașul australian Melbourne unde sute de oameni au ieșit în stradă, relatează The Guardian, citat de hotnews.ro. Sute de manifestanți au fost arestați.



Înregistrări video postate pe rețelele sociale surprind demonstranții scandând și aruncând cu diverse obiecte în forțele de ordine care au ripostat cu spray-uri paralizante.



Protestele au izbucnit după ce premierul Daniel Andrew a anunțat că măsurile de carantină dispuse în oraș vor fi extinse pe întreg teritoriul statului Victoria.



Doar 77 de noi cazuri de Covid au fost confirmate sâmbătă în statul respectiv.



Forțele de ordine au fost suplimentate cu peste 700 de polițiști pentru a controla protestele.



Oameni de toate vârstele au ieșit în stradă strigând ”Libertate” în timp ce autoritățile îi acuză de ”egoism”.



În statul Victoria sunt interzise adunările publice pe fondul pandemiei de coronavirus.



Poliția a transmis că, pentru prima dată în timpul unui protest față de carantină, a folosit tactici non-letale care includ proiectile cu spray paralizant.



Au fost arestate peste 200 de persoane, acestea urmând să primească și o amendă de câte 5.452 de dolari pentru încălcarea ordinelor privind sănătatea publică.



Poliția a dat alte 236 de amenzi și a spus că trei oameni vor fi puși sub acuzare pentru agresarea ofițerilor. O anchetă va fi deschisă.



În statul Victoria nu sunt permise adunările, ca parte a măsurilor luate în încercarea de a opri răspândirea coronavirusului.



Proteste au fost și în Brisbane și Sydney, unde efectivele de poliție au fost suplimentate cu 1.500 de ofițeri.



Autoritățile locale au emis ordine care interzic taxiurilor și firmelor de transport de persoane să ia pasageri până sâmbătă, la ora 15:00. Trenurile nu au avut permisiunea să oprească în nicio stație din centrul orașului.



Poliția a emis 137 de amenzi după ce a oprit aproximativ 38.000 de mașini care se îndreptau spre oraș.



Poliția din statul New South Wales a anunțat că a făcut 47 de arestări și a emis cel puțin 261 de avertismente în Sydney și în NSW.



În total, de la debutul pandemiei, Australia a înregistrat 978 de decese asociate Covid-19. Mai mult de un sfert dintre australieni sunt acum complet vaccinați.