Un pui de leu, vechi de 28.000 de ani, găsit în stare surprinzător de bună în permafrostul din Siberia

Oamenii de știință au anunțat că un pui de leu găsit conservat într-o stare surprinzător de bună în permafrostul din Siberia a trăit în urmă cu 28.000 de ani și ar putea conține chiar urme ale laptelui mamei sale.



Puiul, o femelă numită Sparta, a fost găsit în apropiere de râul Semyuelyakh din regiunea Yakutia a Rusiei în 2018, iar un alt pui de leu, numit Boris, a fost găsit cu un an înainte, potrivit studiului publicat recent în jurnalul Quaternary.



Cei doi pui au fost descoperiți la 15 metri depărtare unul de celălalt, aparținând de mame diferite. De asemenea, puii s-au născut la mii de ani distanță unul de celălalt. Boris, un pui mascul, a trăit în urmă cu 43.448 de ani, potrivit oamenilor de știință.

Specia de care aparțin puii din permafrostul siberian



Cei doi pui aveau vârste cuprinse între 1 și 2 luni și au fost găsiți de colecționari de fildeș de mamut. Alți doi pui, numiți Uyan și Dina, au fost descoperiți în aceeași regiuni cu doar câțiva ani în urmă.



Leul de peșteră eurasiatic (Panthera leo spelaea), specia de care aparțin puii din permafrostul siberian, a dispărut de pe Pământ în urmă cu mii de ani.



Valery Plotnikov, unul dintre autorii studiului, a spus că puiul Sparta era atât de bine conservat încât încă mai avea blană, organe interne și schelet.



„Descoperirea în sine este unică. Nu a mai fost găsit așa ceva în Yakutia. Noi sperăm că unele părți dezintegrate ale laptelui matern au rămas intacte. Dacă am avea asta, am putea înțelege ce fel de dietă avea mama sa”, a adăugat Plotnikov, citat de The Guardian.



Descoperiri similare în regiunea siberiană vastă sunt frecvente. Schimbările climatice cauzează încălzirea Arcticii mult mai rapid decât restul lumii, iar asta a făcut ca solul din unele regiuni acoperite cu permafrost să-și dezvăluie secretele.