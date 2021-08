Ce spun astrele azi, 21 august

Berbec

Foarte importante sunt intalnirile si dialogurile cu prietenii zilele acestea. Este adevarat ca subiectele abordate si mai ales felul in care îți sunt comunicate s-ar putea să-ți displacă, însă se pare ca tocmai in acest fel vei reuși sa asimilezi corect informatiile primite si sa actionezi in consecinta. Duminica, sanatatea este vulnerabila, in special pe segmentele ficatului. O hrană ușoară, un somn bun și compania celor dragi îți sunt suficiente.



Taur

Sfârșitul acestei săptămâni anunță întâlniri cu multă lume. Pozitia sociala, imaginea ta in ochii altora se poate modifica foarte ușor, datorită unor simple gesturi sau unei banale conversații frivole. Se recomanda prudență, deoarece se pot strica relații bune. Duminica este o zi mai relaxata, în care te poti sfătui pe indelete cu prietenii. Planurile tale de viitor, parerile personale legate de alții sau de situațiile in care esti implicat alături de ceilalți, ține-le doar pentru tine.



Gemeni

Zilele acestea sunt potrivite rafinării mentalului și liniștirii sufletului tău. In acest sens ar fi bine să mergi la un spectacol de teatru, de muzica sau sa participi la cursuri și seminarii pe teme diverse. Segmentul învățării este activ si poti asimila informatii care îți sunt necesare in domeniul profesional. Însă, relațiile colegiale la nivel de cursant, student, elev, relațiile cu profesorii, instructorii sunt distorsionate, de aceea fii prudent.



Rac

Sunt posibile discuții aprinse pe tema banilor și bunurilor administrate împreună cu partenerul de viață, de afaceri sau colaboratorii profesionali în acest weekend. Dacă este vorba despre facturi si datorii restante, ai grija si achita-le la timp. Se pare că traversezi o perioadă în care esti nevoit sa cheltuiesti din bugetul personal pe chestiuni profesionale, de tipul aprovizionarea locului de munca sau plata unor servicii folosite în cadrul locului de munca.



Leu

Relatiile parteneriale sunt tensionate zilele acestea. Se pot destrama definitiv contracte de colaborare mai vechi sau se pot reconfigura total altele care vor mai continua o perioadă. Segmentul profesional este vizat si mai putin relatia cu partenerul de viata, desi si aceasta este supusă răsturnărilor de situatie. Stai putin deoparte, controleaza-ti reactiile si sustine-ti cu fermitate părerile. Duminică ar fi bine să verifici situatia bugetului de venituri si cheltuieli.



Fecioara

Activitățile de rutină, atât cele casnice, cât si cele de la serviciu te vor solicita mai ales sâmbătă. Dozează-ți eforturile, pentru ca sanatatea este vulnerabila. Nu se recomanda consultatii, analize medicale si interventii chirugicale, pentru ca exista riscul unor erori greu de remediat. Pe de alta parte sunt posibile altercații colegiale la serviciu. Îndeplinește-ți conștiincios sarcinile de lucru si lasa-i in pace pe ceilalti. Duminica, indreapta-ti atentia catre partenerul de viata.



Balanta

Minunat ar fi sâmbătă sa te ocupi doar de persoana iubita sau de copii. Cu toate ca acestia iti pot oferi momente mai putin plăcute, treci peste, asculta-le doleanțele si gaseste solutii viabile de a le oferi sprijinul de care au nevoie. Pana la urma, lucrurile se vor aranja frumos si toata lumea va fi multumita. Duminică, îngrijește-ți sănătatea prin terapii naturiste, somn suficient si plimbari in aer liber.



Scorpion

Weekend-ul acesta este potrivit treburilor casnice si relationarii cu membrii familiei. Este bine sa desfasori activitati de anvergura in ceea ce priveste amenajarea casei, imbunatatirea conditiilor de locuit, pentru ca vor avea efecte pe termen lung. Membrii familiei se pot opune dorintelor si ideilor tale privind patrimoniul familial, insa foloseste-ti șarmul si răbdarea în a le explica pe indelete despre ce este vorba. Duminică ți-ar prinde bine o ieșire în lume.



Sagetator

Sunt posibile mai multe drumuri pe distanțe scurte, fie în vizită la rude și apropiați, fie în scop profesional. Disputele sunt frecvente, de aceea ține-ți firea. Dacă ai de învățat pentru o forma de școlarizare sau daca ai de lucrat documente oficiale si de transmis informatii, verifica de doua ori inainte de a le considera finalizate. Duminica, linistea si caldura familiei iti sunt cele mai potrivite. Sfătuiește-te cu cei dragi privitor la planurile tale.



Capricorn

Sâmbată se întrezaresc cheltuieli fie necesare traiului zilnic, fie ti-ai planificat mai demult sedinte de ingrijire corporala sau pentru studii dragi sufletului tau. Ferește-te de extravaganțe și fii mai econom. Iti cheltuiesti prea mult, atat resursele energetice vitale, cat si resursele materiale, riscand sa ramai fara ambele. Duminica, cineva din anturajul apropiat te invita in vizita sau undeva in oras. Relaxează-te la o conversație placută.



Varsator

Sâmbătă esti plin de energie si dornic de a te ocupa de mai multe treburi deodată. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca esti foarte emotiv si risti sa intri in conflicte gratuite cu ceilalti. Este nevoie să-ți supraveghezi mai mult sănătatea. Duminica te vei simti mai bine, fiind momente potrivite pentru cumparaturi, alaturi de cei dragi. Totusi uită-te și peste situația bugetului disponibil, pentru că se conturează o perioadă austeră.



Pesti

Ți-ar prinde bine, dacă la finalul acestei săptămâni te-ai odihni departe de iureșul cotidian. Gândește-te pe îndelete la situațiile în care esti implicat si alcătuiește-ți alte planuri. O discuție de taină cu un prieten de încredere îți poate oferi informatii pretioase, dar si linistea sufleteasca mult visata. Duminică îți aduce momente placute, un aport de energie vitală pe care o poți folosi mergând într-o vizită sau pur si simplu la o plimbare in aer liber.