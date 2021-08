Marea Britanie va primi în următorii ani 20 000 de refugiați din Afganistan. Prioritatea vor avea femeile și fetele

Guvernul britanic a anunţat lansarea unui program pentru primirea „pe termen lung” a 20 000 de refugiaţi afgani, dintre care 5 000 în primul an. Prioritate vor avea femei, fete şi minorităţi religioase.



Avem o datorie faţă de toţi cei care au lucrat cu noi pentru a face din Afganistan un loc mai bun în ultimii 20 de ani. Mulţi dintre ei, în special femeile, au acum nevoie urgent de ajutorul nostru”, a declarat premierul Boris Johnson, citat de The Guardian.



Noul program anunţat îşi propune să primească în primul an 5 000 de cetăţeni afgani ameninţaţi de criza actuală, în special femei, fete şi minorităţi religioase.



Johnson a mai spus că țara își va dubla contribuția umanitară în Afganistan la 280 de milioane de lire sterline.



Guvernul britanic nu a specificat intervalul de timp în care vor fi primiţi 20 000 de afgani, menţionând doar că este vorba de o măsură „pe termen lung”, dar acest nou program este inspirat de unul pentru refugiaţii sirieni care a permis stabilirea a 20 000 dintre aceştia în şapte ani, din 2014 până în 2021.