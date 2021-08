Au început pregătirile pentru şcoală

Mai sunt două săptămâni până la începerea noului an şcolar, iar părinţii elevilor sunt deja în febra cumpărăturilor. Ca în fiecare an, la mare căutare sunt uniformele şcolare şi rechizitele. Cumpărătorii susţin că în acest an preţurile sunt mai mari, însă sunt gata să scoată din buzunare şi până la zece mii de lei pentru a îşi pregăti copiii de şcoală. De cealaltă parte, comercianţii se plâng că vânzările sunt mai mici ca în anii trecuţi, relatează Mesager.





La târgul şcolar din strada Ismail am întâlnit-o pe Elena Mîrza. Femeia susţine că este gata să scoată din buzunar până la 7.000 de lei pentru a le cumpăra cele necesare celor două fete ale ei.



„Fetele merg în clas a doua şi a treia. Vedem cât vom cheltui, în funcţie de ceea ce o să vrem să procurăm”, spune Elena Mîrza, părinte.



Cumpărătorii se plâng că preţurile sunt mari şi spun că procură doar strictul necesar.



„Preţurile sunt binevoitoare, salariile sunt mici. Vom cheltui zece mii minimum dacă va fi nevoie şi de haine mai călduroase, şi de costume sportive, şi de primul sunet, şi de fiecare zi.”



„Urmează să procurăm deocamdată o cămaşă şi apoi încălţăminte, ştrampi, una după alta, şi deja rechizite, acestea sunt principalele”, spun cumpărătorii.



Comercianţii susţin că preţurile la rechizite nu s-au schimbat. Un caiet costa de la 80 de bani, până la opt lei, un pix este cinci lei, iar cel mai ieftin ghiozdan - în jur de 300 de lei.



„Sunt abia trei zile de când a început târgul şi lumea nu prea ştie, nu prea este în febra cumpărăturilor înainte de anul şcolar. Ne aşteptăm ca oamenii să vină înainte de 1 septembrie şi după.”



„Acum e slăbuţ. Mai mulţi la haine merg.”



„Lume nu prea este, dacă sincer. Nici anul trecut nu a fost, nici anul acesta încă nu am avut cumpărători. Preţurile sunt la fel ca şi anul trecut. Bluzele cu mâneca scurtă sunt 220, cu mâneca lungă - 250, pantalonii clasici - 250. Eu cred că preţurile sunt accesibile pentru toţi”, spun vânzătorii.



Primăria municipiului Chişinău a anunţat că târguri şcolare urmează a fi amenajate în toate sectoarele capitalei. Autorităţile locale îndeamnă cetăţenii să respecte regulile sanitare şi anunţă că, dacă va fi necesar, iarmaroacele vor activa şi în septembrie. Între timp, potrivit Ministerului Educaţiei, doar 29% dintre profesorii din Republica Moldova sunt vaccinaţi cu ambele doze. Pentru ca şcoala să înceapă de la 1 septembrie, procentul de imunizare trebuie să fie de cel puţin 70%.