Ce spun astrele azi, 19 august

Berbec

Se conturează evenimente importante în sfera profesională. Întâlnirile și dialogurile cu sefii sau cu diverse persoane cu funcție te vor pune pe gânduri. Temerile tale legate de locul de munca sau de relatiile colegiale sunt accentuate. Riscurile nu sunt chiar atât de mari pe cât crezi tu. Totuși, ți-ar prinde bine schimbarea atitudinii fata ceilalti si mai multa discretie. Este posibil de asemenea sa fii implicat in activitati socio-profesionale cu efecte pe termen lung.



Taur

Gândirea îți este dominată de temeri mai mult sau mai putin fondate. De aici, felul in care vorbesti și relaționezi cu ceilalti pot duce la neintelgeri. Tempereaza-ti starile si ordoneaza-ti gândurile. Este nevoie să-ți schimbi mentalitatea, fie ca este vorba despre viata privata, fie despre zona profesionala in care activezi. Planifică un program de instruire personala pe termen lung, cu sprijin din partea unor persoane avizate.



Gemeni

Ziua este favorabila achitarii facturilor, taxelor si relationarii cu institutiile financiare. Se recomandă prudență, deoarece există un risc crescut de erori în documente sau în calcule. De asemenea, este posibil să plătești daune de pe urma acțiunilor partenerului de viata, a unei rude sau de pe urma colaborarilor profesionale. Rezerva-ti momente pentru a te gândi pe îndelete la situatia ta financiara și a trasa noi direcții.



Rac

Ziua îți aduce in atentie relatiile parteneriale. Există o mare vulnerabilitate pe acest segment de viata, de aceea fii prudent. Pe de o parte, colaborările profesionale sunt tensionate si au puține șanse să reziste testului timpului. Însă, pe de alta parte, sunt momente bune pentru a-ți schimba pozitia si atitudinea fata de partenerul de viata sau cei de afaceri. Provocarea momentului consta a te adapta rapid răsturnărilor de situație.



Leu

Ziua îți aduce multă forfotă la serviciu. Relatiile colegiale sunt haotice, fiind bine să te bazezi doar pe forțele tale. Dozeaza-ti eforturile si ocupă-te numai de priorități. Sănătatea este vulnerabilă plus oboseala accentuată. Evita, pe cat posibil, consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Remediile naturiste, compania oamenilor veseli și dragi sunt cele mai bune remedii.



Fecioara

Relatiile sentimentale si cele cu copiii îți oferă disconfort. De ceva vreme, discordia si-a facut cuib in sectorul amoros, de aceea fii prudent și nu răspunde provocărilor. Mai mult este vorba despre temerile tale ascunse, care ies la ivela din când în când. Este momentul să-ți schimbi viziunea asupra iubirii si implicațiilor ei. Astfel te vei liniști, iar relatiile cu cei dragi vor deveni miunate.



Balanta

Casa si familia te acaparează din plin. Posibil ca un membru al familiei să aibă nevoie de suportul tău material și moral. Esti sensibil la problemele celor dragi, însă ține-ți firea. Exista si varianta ca ceilalti sa profite de tine si de veniturile tale, folosind șantajul emotional. Pastrează o distanta sanatoasa fata de toată lumea. Ofera-ti ajutorul numai dupa cercetarea atenta a situatiile in care vrei să te implici.



Scorpion

Relatiile cu anturajul apropiat vor cunoaște turnuri importante. Este bine sa fii mai selectiv cu oamenii cărora te destăinui, deoarece nu toți sunt ceea ce par. Controleaza-ti gândurile si alege-ti cu grija cuvintele. Posibil să fii etichetat astazi intr-un mod destul de subiectiv. Calatoriile pe distante scurte sunt o alta tema importata a zilei. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la o șuetă cu cineva drag.



Sagetator

Se întrezăresc cheltuieli. Recomandabil este să fii prudent, deoarece veniturile tale sunt incerte. Pe de o parte, primelti bani, insa pe de alta, deja sunt cheltuiți de câteva zile. Evită planurile de investitii sau asocierile in afaceri asa-zise profitabile pentru toti cei implicati. Tot ce tine de regimul banilor este acum rasturnat si subiectiv. Echilibreaza-ti nevoile si rezuma-te la cheltuielile strict necesare.



Capricorn

Este o zi in care emotivitatea este accentuată. Starile tale de spirit sunt fluctuante si de aici relatiile cu ceilalti sunt tensionate. Minunat ar fi sa te ocupi doar de indatoririle tale si sa fii cat mai discret. Renunță la obiceiuri, idei, conceptii, directii de viata care s-au dovedit nefolositoare pana in prezent. Alcatuieste-ti noi planuri de viitor si fii optimist. Lucrurile chiar se desfasoara in favoarea ta.



Varsator

Ești retras si greu observabil in perisajul cotidian. Vin către tine informatii prețioase legate de locul de muncă. În aparență relațiile cu sefii sunt bune, insa retine ca este doar o aparență. Pot izbucni conflicte din te miri ce. De aceea, controleaza-ti reactiile si ține-te departe de discuții frivole sau situații incerte. Sănătatea este vulnerabilă iar oboseala accentuată. Odihna, o dietă ușoară și detașarea de toate îți sunt suficiente.



Pesti

Esti susținut astazi de prieteni sau protectori. Totusi, ar fi bine să nu îți divulgi planurile de viitor sau să îți dai prea mult cu părerea pe diverse teme comune cu altii. Exista riscul să apară divergențe majore de opinie si este mai greu sa faci față unor discutii aprinse. Retine sfaturile si îndemnurile pe care le primesti. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la o plimbare in aer liber, alaturi de cineva drag.