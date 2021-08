Eveniment natural rar în Alaska. Trei vulcani au erupt în același timp

Trei vulcani din lanțul Insulelor Aleutine din Alaska au erupt, iar alți doi sunt tot mai neliniștiți. Ultima oară când trei vulcani din Insulele Aleutine au erupt simultan a fost în urmă cu cel puțin șapte ani.



Această activitate vulcanică tot mai crescută nu cauzează momentan alte perturbări, însă este o situație interesantă. Vulcanii pot fi imprevizibili, astfel că oamenii de știință trebuie să îi monitorizeze îndeaproape.



Vulcanul Great Sitkin, Pavlof și Semisopochnoi se aflau la stadiul de alertă de gradul Portocaliu la data de 15 august 2021, potrivit Observatorului Vulcanic din Alaska. Asta înseamnă că erupțiile sunt în plină desfășurare, însă la scară diminuată cu un nivel minim de cenușă.



Doar cantități minuscule de cenușă au fost detectate la Pavlof și Semisopochnoi, iar la Great Sitkin nu au fost detectate deloc. Cu toate acestea, lava curge din Great Sitkin, iar seisme și explozii însemnate au fost înregistrate la Semisopochnoi.



O activitate vulcanică simultană neobișnuită, dar nu și nemaivăzută



Mai mult, vulcanul Cleveland și complexul vulcanic Atka au arătat semne de activitate, precum o căldură tot mai crescută sub vulcanul Cleveland și cutremure mici sub Atka.



Deși o astfel de activitate vulcanică simultană în Insulele Aleutine este neobișnuită, nu este nemaivăzută. Insulele reprezintă un lanț de vulcani răspândiți de-a lungul graniței de subducție dintre două plăci tectonice, anume placa Pacificului care împinge pe sub placa Americii de Nord. Lanțul se întinde din Alaska și până în peninsula Kamchatka din Rusia.



Deseori, atunci când vulcanii erup, alți vulcani din apropiere pot fi stârniți, însă nu se știe cu certitudine de ce.



În cazul de față, nu este foarte clar ce se întâmplă



În 1996, activitatea vulcanică și seismică s-a întins pe 870 kilometri din regiune, despre care cercetătorii au concluzionat că a fost mai mult decât o coincidență, deși factorul declanșator a rămas necunoscut. În cazul de față, nu este foarte clar ce se întâmplă, scrie Science Alert.



Anul trecut, cercetătorii au descoperit că o colecție de vulcani de-a lungul insulelor ar putea fi un supervulcan mult mai mare. Deși nu avem motive să ne îngrijorăm momentan, evenimentul s-ar putea dovedi foarte interesant din punct de vedere științific.



Geologii și vulcanologii vor continua să monitorizeze situația pentru a vedea dacă pot găsi o legătură între evenimente anterioare de activitate simultană, dar și pentru a încerca să afle mai multe despre acest lanț misterios de vulcani.