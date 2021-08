Grecia: După aproape două săptămâni de luptă cu flăcările, incendiile au fost aduse sub control

Vin veşti bune de la Atena. După aproape două săptămâni de luptă constantă cu flăcările, autorităţile elene au anunţat că incendiile au fost aduse sub control. În prezent, nu mai există niciun front activ, ci doar câteva focare răzleţe. Chiar şi aşa, stihia lasă în urmă un adevărat dezastru pentru oamenii din zonă care peste noapte s-au trezit fără case, fără acces la reţelele de comunicaţii, fără surse de existenţă. Poate chiar şi fără speranţe că vor găsi puteri să o ia de la capăt, relatează Moldova 1.







„Aici a fost cândva brutăria noastră. Rafturile, frigiderele şi congelatoarele, masa pe care am întins aluatul, totul e acum doar scrum. Flăcările erau atât de puternice încât au topit până şi aluminiul”;



De mai bine de 40 de ani, Zoi Chalasti şi soţul ei aveau aici, pe insula Evia, o patiserie. Peste noapte totul a fost mistuir de flăcări. Oamenii au chemat pompierii când incendiul era încă departe de această zonă, însă salvatorii nu au mai izbutit să intervină, aşa că magazinul lor a fost distrus în totalitate.



„Ne câştigăm existenţa din comercializarea măslinelor pe care le creştem, sunt atât de bune încât le exportăm, dar, acum şi aceste plantaţii sunt distruse. Obişnuiam să primim şi turişti, dar cine va dori acum să vină aici în vacanţă? Ce ar trebui să fac? Nu ştiu dacă am puteri să încep totul de la zero”, spune Zoi Chalasti.



Incendiile sălbatice i-au făcut pe mulţi să pună la îndoială posibilitatea unui viitor pe această insulă. Mulţi dintre localnici au rămas pe drumuri, iar sute au fost evacuaţi cu feriboturile pe mare. Flăcările au fost alimentate în principal de vânt şi unul dintre cele mai puternice valuri de căldură din sudul Europei, din ultimele decenii. Oamenii au făcut tot ce le stă în puteri pentru a potoli stihia, iar mulţi au încercat să stingă focul pe cont propriu.



Dintre cei aproape o mie de pompieri care operează pe Evia, aproximativ 300 au venit din Ucraina, Serbia, Republica Moldova şi România, susţinuţi de unsprezece bombardiere cu apă şi elicoptere. La Bruxelles, Comisia Europeană a anunţat că a sporit trimiterea de avioane, elicoptere şi pompieri în Grecia, dar şi în Albania, Macedonia de Nord şi Turcia. Între timp, salvatorii lucrează cot la cot cu natura. În regiunile care ardeau au scăzut temperaturile şi a plouat, ceea ce a ajutat la stingerea focului.



„Fiecare casă care a fost distrusă este o tragedie pentru noi toţi şi este ca o lovitură în inimă. Dar ceea ce ştiu este că o luptă uriaşă a fost dată în ultimele zile. Am rămas cu toţii acolo, fără să dormim, în toate aceste zile”.



Acum, prioritatea autorităţilor va fi reconstrucţia. Guvernul de la Atena a pregătit un fond de 500 de milioane de euro pentru eliminarea consecinţelor. Primii bani vor fi alocaţi chiar săptămâna viitoare.



„Toate pădurile distruse de flăcări vor fi replantate, iar în viitor, vom aplica o altă strategie în ceea ce priveşte inundaţiile şi incendiile”, promite premierul elen Kyriakos Mitsotakis



„Avem nevoie de un plan care să permită localizarea incendiilor în decurs de 10 - 15 minute după izbucnire. De asemenea, este important să implicăm populaţia locală în gestionarea dezastrelor. Oamenii din sate cunosc pădurile din jur. Când este un incendiu, ei ştiu cel mai rapid mod de a ajunge la el”, a menţionat fostul ministru grec al dezvoltării agricole şi alimentare, Evangelos Apostolou.



Precizăm că peste 500 de incendii au dus la evacuarea a zeci de sate şi mii de oameni din regiunile afectate, în special capitala elenă, Atena, dar şi insula Evia.