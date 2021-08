Premieră expoziţională la Galeria „Constantin Brâncuşi”! Chiar dacă în acest an tradiţionalele tabere de creaţie în aer liber nu s-au desfăşurat din cauza pandemiei, s-a decis pentru prima dată să fie reunite într-o expoziţie comună lucrările realizate de-a lungul anilor de participanţii la taberele din Cimişlia şi Molovata, Republica Moldova, dar şi de la simpozionul internaţional de artă „Retezat”, România, relatează Moldova 1.







Alexandru Hristov este coordonatorul a două tabere de creaţie, prima, cea de la Cimişlia, a avut premiera în 1997.



„Am găsit primar care era pe timpul cela Vasile Mareica. Zic: „Vasile, hai să facem, noi am crescut împreună”. El zice: „Bani nu-s, dar facem!”. Am avut 13 persoane la prima ediţie în condiţii grele, dar era internaţională: românii, ucrainenii şi Moldova”, spune Alexandru Hristov, curatorul taberei din Cimişlia şi Molovata.



Au urmat 17 ediţii ale taberei la Cimişlia, au fost realizate 264 de lucrări. O parte dintre ele au completat colecţia muzeului din Cimişlia şi pot fi văzute şi la această expoziţie. În 2017, Victor Hristov a fost invitat în calitate de curator al primei tabere de creaţie la Molovata, Dubăsari.



„Culorile Moldovei” este intitulată expoziţia participanţilor la simpozionul de artă din munţii Retezat, România, care a ajuns la a 16-a ediţie.



„Din cauza pandemiei, sigur, am petrecut acest simpozion în ţară. Artiştii au realizat lucrări acasă, câte două lucrări de autor. Am fost 16 participanţi, lucrările sunt destul de voluminoase”, spune Vasile Sitari, artist plastic.



Cu drag de tradiţii, Florentin Leancă a pictat în această vară două compoziţii cu basarabence în straie naţionale. Simpozionul din munţii Retezat este o oportunitate, spune artistul plastic.



„Pentru comunicare şi susţinere chiar morală, că vara ducem dorul, suntem în vacanţă. Vrem să ne implicăm în diferite proiecte”, spune Florentin Leancă, artist plastic.



Şi Elena Portărescu din satul Molovata, raionul Dubăsari, a participat la simpozionul de artă din munţii Retezat. Este de vârstă pensionară, dar perseverează: a trecut în anul patru la Academia de Arte, unde studiază pictura.



„În tinereţe nu mi s-au deschis uşile, ca să zic aşa, dar acum dacă a venit această favoare, de ce să nu profit de ea? Mă bucur pentru că este un succes al meu propriu în dezvoltarea mea personală. Mă bucur pentru lucrările făcute. Mă bucur pentru toată expoziţia, foarte frumoasă”, spune Elena Portărescu, artist plastic.



Premiera expoziţională poate fi văzută la Galeria „Constantin Brâncuşi” până în data de 22 august.