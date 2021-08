Sanatoriile din ţară, luate cu asalt în perioada estivală

În timp ce pensionarii au dreptul la bilete gratuite de tratament la sanatoriu odată la trei ani, participanţii la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi copiii lor au dreptul de a fi asiguraţi anual, peste rând, cu bilete în instituţiile balneo-sanatoriale aflate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi în sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei. Costul mediu al unui bilet pentru maturi în anul 2021 constituie circa şapte mii de lei. Iar dacă anul trecut, din cauza pandemiei, puţini profitau să-şi întărească sistemul de sănătate, anul acesta sanatoriile sunt supraaglomerate, relatează Mesager.







Dina Rotaru are 62 de ani, este originară din raionul Anenii Noi şi am întâlnit-o la sanatoriul „Speranţa” din oraşul Vadul lui Vodă. Pentru a beneficia de bilet la sanatoriu, femeia a trebuit să depună o cerere şi un certificat medical, eliberat de medicul de familie, la Direcţia asistenţă socială din localitate.



„Am coxartroza bilaterală la picioare şi deoarece fac tratamentul la medici, mi-au propus să mă duc să stau în rând. De la asistenţa socială am stat în rând trei ani de zile. Anul trecut mi-a venit rândul şi m-au chemat, dar eu am refuzat, pentru că la mine soţul s-a îmbolnăvit de COVID şi am refuzat să vin. Acum în primăvară iarăşi m-au solicitat şi am acceptat, şi am venit”, spune Dina Rotaru, beneficiară.



De obicei, după depunerea cererii, pensionarii trebuie să aştepte, oficial, trei ani până obţine biletul la sanatoriu. În realitate, perioada de aşteptare poate dura mai mult.



„Sunt de la Şoldăneşti şi am aşteptat această foaie de tratament timp de cinci ani, în legătură cu epidemia, cu starea epidemiologică din ţară şi vreau să vă spun că mă simt foarte bine la acest sanatoriu”.



„Înainte, cei cu infarct şi insult veneau în fiecare an. O trebuit să întărească legea, dacă veneau mai mulţi care aveau aşa ceva. Foarte bine mă simţeam după lecuirea de aici”, spun beneficiarii.



„E baie uscată carbogazoasă, se consideră. Vrea să zică e o baie în care se foloseşte dioxidul de carbon. Introducem pacientul, se ridică la o anumită temperatură, are multe beneficii. În primul rând să vorbim aşa, întinereşte tot organismul nostru”, spune Lilia Tanasevschi, asistent în fizioterapie.



Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi „Speranţa” se află în gestiunea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială din subordinea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Acesta activează din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat. Anul acesta, sanatoriul este supraaglomerat şi nu dispune de locuri libere.



„Vin în baza biletelor de tratament repartizate de cum am spus de asistenţa socială. Oamenii care vor să cumpere foi cu regret nu prea îi putem ajuta, fiindcă suntem deja supraplini şi vreau să spun că foarte puţină lume refuză, trebuie să se întâmple doar ceva. Avem deja patru sau cinci tururi la rând, unde nu avem nici o foaie întârziată, adică toţi beneficiarii vin aşa cu li se dau foile”, spune Natalia Ostapciuc, director pe probleme medicale.



Participanţii la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi copiii lor au dreptul anual, peste rând, la bilete gratuite în instituţiile balneo-sanatoriale aflate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi în sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei, precizează Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS).



„Persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului au dreptul la bilet de tratament odată în an sau la alegere, odată la doi ani calendaristici. Acele persoane care nu au folosit dreptul la bilete de tratament din anul 2019 şi anul 2020, vor primi compensaţia bănească în sumă de 673 lei”, a declarat Tatiana Galeţcaia, şefă de secţie în cadrul CNAS.



Pentru organizarea tratamentului balneosanatorial în anul 2021, Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă că au fost alocate 30 mln. de lei, din contul bugetului asigurărilor sociale de stat şi 57,4 mln. de lei din contul bugetului de stat.