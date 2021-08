Turcia, Grecia, Algeria şi Tunisia se confruntă în continuare cu incendiile scăpate de sub control

De mai bine de două săptămâni, fiecare zi este la fel ca precedenta. Canicula, vântul puternic şi incendiile scăpate de sub control au devenit obositoare pentru oamenii din Turcia, Grecia, Algeria şi Tunisia. Insula Evia este una dintre cele mai afectate zone. Munţi oamenii au părăsit deja zona, alţii încă speră că vor putea scăpa de acest coşmar şi se vor întoarce la locuinţele lor. Din cauza incendiilor, în unele ţări temperaturile au ajuns la 50 de grade Celsius. Valul de caniculă loveşte Italia, Spania, Grecia şi Portugalia, transmite Mesager.







Insula Evia din Grecia este una dintre cele mai afectate zone. Incendiile au pătruns în adâncul teritoriului din partea de nord. Localnicii au încercat să stingă focul cu forţele proprii, unii au fost evacuaţi din zonă cu ajutorul navelor, alţii însă au renunţat să îşi lase casele.



„Ne temem, ne simţim pierduţi. Trăim acum nişte filme de groază, ne este frică. Am lăsat casele care erau în flăcări şi acum suntem pe această corabie.”



„Nu plec de aici, vreau să ajut şi să-mi salvez casa. Sunt aici de ieri, lucrez cu mai mulţi localnici pentru a opri incendiile din zonă. Am fost îndemnaţi să plecăm de aici, dar nu plec.”



„Suntem într-o situaţie tragică, suntem lăsaţi în mâinile lui Dumnezeu. Facem tot ce putem cu propriile noastre mijloace pentru a oprii focul.”



Cel puţin 65 de persoane, între care 28 de militari, şi-au pierdut viaţa în incendiile forestiere care devastează pădurile montane şi satele de la est de capitala Algeriei. Datorită vântului puternic, flăcările s-au răspândit din nou în păduri, iar salvatorii încearcă din răsputeri să stingă focarele.



„Este foarte greu, încercăm să oprim focul. Luptăm cu tot ce avem şi Dumnezeu să ne ajute”, spune unul dintre salvatorii algerieni.



În acelaşi timp, din cauza incendiilor, în mai multe ţări sunt înregistrate temperaturi record. În Tunisia, incendiile au provocat o explozie de căldură, fiind înregistrate 49 de grade Celsius.