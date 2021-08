Ce spun astrele azi, 13 august

Berbec

Relatiile cu ceilalti sunt anoste, dar este vorba numai despre faptul ca fiecare este ocupat cu treburile personale si nu pot fi atenti la tine sau la actiunile voastre comune. De aceea, nu pune baza pe cele discutate astazi sau pe gesturi facute in grabă sau în necunoștință de cauză. Ia lucrurile asa cum sunt si ai răbdare să se așeze peste câteva zile.



Taur

Ziua aduce treburi de rutină la serviciu, dar si acasa ai de făcut multe si mărunte. Selecteaza prioritatile și ai încredere că le vei rezolva cu bine. Pe de altă parte, in fundal ar putea persista senzatia de mers in gol, indiferent ce ai face. Relaxeaza-te si lasa lucrurile să-și urmeze cursul. Evita deciziile majore si eforturile care te depasesc, deoarece sanatatea este vulnerabilă.



Gemeni

Din cauza unor aspecte familiale și patrimoniale posibile discutii aprinse cu persoana iubita sau copiii. Cei dragi vor dori probabil sa profite ceva mai mult de pe urma agoniselii tale, aspect pagubos pentru tine. Sub pretextele false, deocamdata, ca esti indragit, apreciat, respectat ti se cer mai multe cadouri sau favoruri. Fii prudent si chibzuit!



Rac

Ziua favorizează relatiile familiale si treburile gospodaresti. Totusi, ocupa-te de treburile usoare fara a apela la sprijinul celor dragi, intrucat sunt sanse de a declansa conflicte gratuite. Se simte in aer un soi de nepasare sau ignoranță față de confortul domestic sau nevoile casei. Fii prudent si nu te lasa dus de valul majoritatii! Pentru tine, casa si familia trebuie sa fie pe primul loc.



Leu

Discutii si intalniri frecvente cu persoanele din anturajul apropiat. Este posibil sa obosesti la un moment dat, pentru ca avalnșa de informatii sau de persoane care iti cer sfaturi este dificil de controlat. Fii prudent si alege-ti cu grija vorbele si gesturile! Unii te-ar putea eticheta drept cine nu esti. Spre seara, retrage-te in linistea si confortul casei, alături de cei dragi.



Fecioara

Apar cheltuieli cotidiene, dar este posibil sa fii nevoit sa cheltuiesti fie pentru prieteni, fie pentru persoana iubita sau pentru copii. Se recomanda prudenta, intrucat sunt posibile pierderi, furturi si cheltuieli nefondate. Cerintele prietenilor sau mofturile celor dragi sunt momentane, astfel ca ar fi bine sa nu le dai curs. Rezuma-te la strictul necesar si fereste-te de propunerile celorlalti!



Balanta

Este dificil sa-ti intre cineva in voie, de aceea controleaza-ti stările si nu învinui pe altii pentru neplăcerile tale. Este o zi cu energii contradictorii, fluctuante, astfel ca totul in preajma ta pare distorsionat. Ai rabdare cu tine insuti si cu ceilalti! Sunt momente pasagere in care ar fi bine sa te ocupi numai de treburi usoare si bine cunoscute. Spre seara te vei simti mai bine.



Scorpion

Priveste in jurul tău și observă frumusețea din fiecare ființă. Visarea la o lume ideală, in care toti oamenii se inteleg si se ajuta reciproc, te relaxeaza si te desprinde de grijile cotidiene. De aceea, pentru ca energia ta vitala este fluctuanta, rezerva-ti momente pentru o plimbare in aer liber, pentru o discutie amicala cu cineva drag sau pentru a-ti alcatui planuri de viitor.



Sagetator

Discutând cu prietenii sau colegii din segmentul profesional vei constata ca participi la un dialog al surzilor. Parerile sunt foarte împărțite, subiective si cu greu se ajunge la un consens si acela cumva forțat. Nu te baza pe cele discutate sau petrecute astazi, intrucat mentalul colectiv este bulversat. Asculta-ti vocea interioara si tine cont de ceea ce iti spune.



Capricorn

Esti in prim-planul scenei profesionale, astfel ca vei fi nevoit sa participi la discutii importante cu sefii sau la reuniuni oficiale cu diverse personalitati. Chiar daca la prima vedere, totul pare disonant sau fara rost, cu putina rabdare vei observa ca ai multe de invatat din cele discutate si petrecute astazi. Spre seara, formuleaza concluzii pentru evenimentele de astazi.



Varsator

O discutie cu cineva aflat in strainatate te răscolește mult, probabil pentru ca informatiile primite contravin planurilor tale, alcatuite mai demult sau, mentalitatea ta este foarte diferita decat a persoanei cu care vorbesti si asta te bulverseaza mult. Sunt momente pasagere, astfel ca nu este cazul sa pui baza pe cele discutate sau petrecute astazi. Relaxeaza-te si bucura-te de toate!



Pesti

O zi in care ar fi bine sa te ocupi de acitivitati financiare, de tipul achitarea datoriilor, relationare cu institutii financiare sau planificarea bugetului pentru urmatoarele patru saptamani. De evitat semnarea documentelor si luarea deciziilor importante, pentru ca vor interveni modificari serioase in urmatoarele zile. Detașează-te de grijile cotidiene!