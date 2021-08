„O seară în parc”, cu Orchestra municipală Avanti

„O seară în parc” este genericul spectacolului muzical care, în această vară, deja câteva weekenduri la rând aduce chişinăuienilor cele mai frumoase melodii. Astfel, duminică seara, în Parcul Valea Morilor din capitală au domnit muzica şi voia bună. Zecii de oameni au avut ocazia să asculte cântecele inedite ale Orchestrei municipale de muzică uşoară Avanti. Spectacol muzical cu genericul „O seară în parc” este realizat în cadrul proiectului „Dialog social cu chişinăuienii”, organizat de Direcţia cultură a municipiului Chişinău, relatează Mesager.







Timp de o oră şi jumătate, spectatorii au avut parte de cele mai frumoase cântece. Unii au privit concertul ocazional, plimbându-se prin parc, alţii însă au aşteptat cu nerăbdare acest concert în aer liber.



„Noi abia am apărut nici, nu am ştiut de aşa ceva. Este bine că se organizează ceva pentru chişinăuieni în weekend. Este plăcut cred eu, cu atât mai mult dacă sunt implicaţi şi copii.”



„Am participat la un asemenea spectacol şi la Grădina Botanică. Mi s-a părut foarte bine organizat. Sper ca şi aici să vină interpreţi cunoscuţi, pentru că am venit să ne plimbăm cu familia, să ascultăm muzică.”



„Îmi place foarte mult. Este o atmosferă foarte plăcută şi muzica este foarte bună. Nu am ştiut de acest concert, am venit întâmplător”, spun vizitatorii.



Interpreţii spun că au pregătit un program interesant cu cele mai frumoase cântece şi pe placul chişinăuienilor.



„Noi suntem la a doua ediţie. Am participat în parcul Valea Trandafirilor şi a fost superb, iar acum suntem în parcul Valea Morilor. Este binevenit, pentru că oamenii petrec weekendurile în parcuri cu copiii, iar noi venim să le cântăm. Ce poate fi mai frumos decât atunci când un artist vine să-ţi cânte din tot sufletul”, se întreabă solista orchestrei, Roxana.



„Formaţia are un repertoriu divers, sunt piese autohtone, sunt piese de autor, sunt piese internaţionale, sunt foarte bine aranjate. Practic noi luăm tot sectorul, tot genul de melodii din Republica Moldova până în Statele Unite. Mai avem nişte intervenţii pentru copii cu nişte clovni, nişte jocuri distractive”, a menţionat conducătorul artistic al orchestrei, Vladimir Adrian.



Proiectul cultural-educativ „Dialog social cu chişinăuienii” are drept scop valorificarea potenţialului artistic prin comunicarea între generaţiile de artişti şi tineri, dar şi de a promova valorile autohtone.



„Evoluează formaţii artistice din cadrul Direcţiei cultură, artişti profesionişti, formaţii cu titlu model care în fiecare weekend în diferite locaţii ale Chişinăului ies cu un recital muzical pentru chişinăuieni. Scopul evenimentului este de a valorifica şi de a promova valorile culturale şi formaţiile artistice”, susţine şefa Direcţiei cultură, Marina Damian.



Spectacolul muzical „O seară în parc” din cadrul proiectului ”Dialog social cu chişinăuienii" este organizat de Direcţia cultură a Primăriei municipiului Chişinău.