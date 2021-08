Ce pîine este sănătoasă și bună de consumat

Pentru a afla care este tipul de pîine pe care ar trebui să îl incluzi în regimul alimentar de viață și cum faci față avalanșei de E-uri, trebuie să citeşti aceste recomandări făcute de medicii nutriționiști.



Pîinea din făină integrală este varianta cea mai sanogenă, avînd în vedere că este o sursă excelentă de fibre alimentare, carbohidraţi. Făina integrală se obţine din măcinarea bobului întreg de grîu, deci va conţine toate părţile componente ale acestuia: tărîţe, germeni şi endosperm, care, în mod normal, sînt îndepărtate în procesul de prelucrare pentru panificaţie.



Medicul nutriţionist Florin Ioan Bălănică spune că pîinea din făină integrală are multe avantaje deoarece fibrele alimentare ce se regăsesc în aceasta sînt esențiale în scăderea colesterolemiei, iar prin proprietăţile pe care le deţin pot preveni bolile cardiace, digestive, de tipul constipaţie, diverticuloză. De asemenea, pîinea integrală este bogată în vitamine, minerale şi hipocalorică, comparativ cu pîinea albă, iar mineralele precum magneziul, seleniul, cuprul şi manganul pot ajuta la protejarea organismului de unele tipuri de cancer.



Specialiștii spun că pîinea albă este obţinută din făină rafinată, adică grîul trece printr-un proces de măcinare care are ca rezultat îndepărtarea invelişului extern al bobului. Din punct de vedere nutriţional, efectele procesului de rafinare sînt dezastruoase, deoarece se pierd vitamine, în special cele din complexul B, fibre, minerale. Astfel, conform descopera.ro, pîinea albă este bogată din punct de vedere caloric.



În concluzie, pîinea de secară (pîinea din făină integrală de secară) are foarte multe efecte benefice pentru sănătate.