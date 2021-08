Ce spun astrele azi, 9 august

Berbec

Se contureaza schimbări majore in relatiile sentimentale si in cele cu copiii, impulsionate de energia zilei. O relatie de iubire mai veche se poate reconfigura sau chiar destrăma definitv. Este nevoie sa privesti cu alti ochi tot ce tine de relatiile cu cei dragi si să-i lasi să-și traiasca viata asa cum cred ei mai bine. Pe de alta parte, sunt momente favorabile de a planui dezvoltarea unui hobby, transformându-l într-o ocupație frecventă.



Taur

Contextul astral de astăzi îți aduce noutati in relatiile familiale si pentru spațiul locativ. Astfel sunt posibile discutii importante legate de patrimoniul familial si de trecutul neamului din care provii. De retinut informatiile primite, deoarece te vor ajuta să-ți lamuresti multe necunoscute legate de rude pe de o parte, iar pe de alta parte, poti desluși noi trasee de viata publica. Asculta mai mult si vorbeste strictul necesar.



Gemeni

Mentalul îți este bulversat si predispus la fluctuatii majore. Mare atentie dacă studiezi, daca sustii examene, probe sau daca lucrezi la serviciu cu documente, acte oficiale, înscrisuri care privesc grupuri mari de oameni. De asemenea, comunicarea este viciată, asa incat sunt posibile neintelegeri si chiar un schimb de replici nu tocmai plăcute. Controlează-ți gândurile si fii foarte prudent in vorbe si fapte.



Rac

Se intrezaresc noutati la capitolul venituri obtinute din munca desfasurata la un serviciu. Contextul astral de astăzi te predispune la noi forme de castig, pe de o parte, datorită schimbarilor conditiilor de munca, iar pe de alta parte este posibil sa primesti oferte de colaborare favorabile. Fii prudent si dozeaza-ti eforturile pentru ca energia vitala fluctueaza mult, creandu-ti neplaceri. Va trebui sa cheltuiesti ceva mai multi bani.



Leu

Iată o zi care îți oferă șanse mari de schimbare din toate punctele de vedere. Sunt momente favorabile pentru a-ți remodela personalitatea și pentru a relationa altfel cu tot ce te înconjoară. Ar fi bine să fii mai atent cu trupul și la sufletul tau, prin îngrijiri specifice sau prin abordarea unor cursuri de dezvoltare personală. Esti emotiv, subiectiv, dornic de actiuni noi, insa astazi evita eforturile prea mari si contradicțiile cu ceilalți.



Fecioara

Energia zilei te predispune la izolare, dorință de singuratate și de evadare din tumultul vieții cotidiene. Sunt momente favorabile pentru discutii tainice cu propria-ti persoana, dar si cu cineva drag. Temele de mare interes pentru tine sunt deocamdata legate de sanatate si domeniul profesional. Evita pe cat posibil astazi consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale! Conflictele ascunse sunt la cote înalte si incepand de astazi pot lua o amploare.



Balanta

Interesanta si importanta zi la capitolul prieteni si protectori. Se deschid posibilitati de relationare cu oameni noi, deosebiti, care chiar pot sa te sprijine in proiectele tale de viitor. Fii prudent si selecteaza-ti pe indelete anturajul. Sunt posibile neplaceri de la prieteni si de la protectori. Bine ar fi sa te indepartezi de actualele persoane apropiate si să-ți orientezi eforturile catre altii. Poti primi oferte de includere în grupuri diverse.



Scorpion

In domeniul profesional se contureaza noi orizonturi din toate punctele de vedere. Energia zilei te împinge pe un drum social cu totul nou. Ti se pot oferi sarcini de lucru noi, cu efecte pe termen lung, o functie de răspundere râvnită de tine în taină sau pur si simplu te poti orienta catre un alt loc de munca. Șefii sau reprezentantii unor institutii oficiale iti pot crea neplaceri, insa cu putin efort poti depasi toate piedicile ivite.



Sagetator

Noutăți amestecate din si despre strainatate, iar pentru cei implicați in examene, probe, interviuri profesionale sau studii pe termen lung, acestea vor lua o turnura nebănuită. Contextul astral te îndeamnă să-ți lărgești orizonturile cunoasterii si să-ți elevezi sufletul. Sunt momente favorabile de a-ti schimba planurile de viata, fie orientându-te către calatorii peste mari si tari, fie abordand forme de instruire care presupun studiu indelungat, alaturi de oameni cu o inalta tinuta morala si profesionala.



Capricorn

Contextul astral de astazi îți prefigureaza noutati la capitolul bani si bunuri avute in comun cu altii. Se deschide o etapa importanta de castig, fie de la si prin partenerul de viata, fie prin colaborari noi, fie prin mosteniri. Exista si varianta să se înceapa un proces de partaj in urma unui divort sau in urma unei separari in afaceri. Pe de alta parte, te poti orienta catre împrumuturi si investitii.



Varsator

Relatiile parteneriale vor cunoaste reconfigurari pe termen lung. Cu greu te desprinzi de cele vechi, insa nemultumirile si dezacordurile intre ce iti doresti sa faci si ce iti ofera ceilalti sunt mult prea mari pentru a mai continua în același stil. Pregateste-te pentru parteneri noi, colaborari de anvergură și acțiuni cu bătaie lungă. Sunt posibile discutii aprinse, reprosuri, insa ai in vedere faptul ca mentalul colectiv este bulversat. Evita sa iei decizii majore.



Pesti

Deosebita zi la capitolul munca de zi cu zi și relații colegiale. Se anunta modificari ale conditiilor de lucru, colegi noi sau chiar este posibil să apară în orizontul tau si o alta profesie pe care până nu de mult o abordai doar sub forma de hobby. Sanatatea este vulnerabilă pe întregul organism. Dozeaza-ti eforturile, evita enervarile si provocarile celorlalti. Chiar este un bun prilej să-ți trasezi planuri profesionale noi.