Designerul basarabean Corina Hamureac a deschis săptămâna modei la Bucureşti. Ea a prezentat o colecţie de costume de baie lucrate manual, inspirate din istoria şi cultura neamului românesc. În aşa fel, a reconstituit imaginea femeii dacice în zilele noastre. Costumele confecţionate din stofe naturale, amintesc de vremurile strămoşilor, dar au şi un aspect modern şi pot fi purtate cu diverse ocazii.



Colecţia de 100 de piese vestimentrare, brodate şi croşetate manual a făcut senzaţie la Bucureşti, la un eveniment dedicat industriei modei româneşti. Creatorul de modă, Corina Hamureac a lucrat mai bine de un an la ele.



CORINA HAMUREAC, designer: „Este o onoare pentru noi de a deschide acest festival de modă. Nu este pentru prima dată. Prima dată am mers cu colecţia "Tricolor", a două oară am mers cu colecţia "Constantin Brâncuşi". Şi uite a treia oară, ei au decis să fiu în deschidere. Am mers cu colecţi "Origini" la care am muncit mai mult de un an, este colecţia cu care ne-a prins şi pandemia. A ieşit o colecţie mare, vastă de 100 de piese”.



Înainte de a se dedica industriei modei, Corina a studiat Istoria Românilor şi a privit filme documentare pentru a afla cât mai multe informaţii despre portul popular al strămoşilor geto-daci.



CORINA HAMUREAC, designer: „Recitind cărţile de istorie, recitid toate manuale şi ceea ce a fost scris vreodată despre istoria ţării noastre am încercat să expun documentarea mea cu viziunea mea, cu imaginaţia mea şi colecţia Origini este ceea ce am văzut şi ce am recitit eu”.



Rochiile delicate şi costumele de baie scot în evidenţă frumuseţea portului popular românesc. Un accent aparte a fost pus pe bijuterii, replici ale celor purtate de strămoşii noştri.



CORINA HAMUREAC, designer: „Aici aveţi o piesă vestimentară din mătase încreţită la gât, care de fapt, drept pornire şi inspiraţie a fost columna lui Trăian. MUSCĂ Mai avem aici în premieră o brăţară dacică este prima replică făcută, mesajul de apreciere al românilor a fost cel mai mult aici”.



Corina Hamureac a mai realizat colecţii inspirate din creaţiile lui Mihai Eminescu, Dumitru Matcovchi, Grigore Vieru şi Eugen Doga. Colecţia anterioară "Măiastra" dedicată vieţii şi activităţii marelui sculptor Constantin Brâncuşi a primit un mesaj de apreciere de la Institutul Cultural Român la Paris.



În prezent, creatoorul de modă pregăteşte o nouă colecţie vestimentară. Croşetează manual rochii de mireasă, care vor fi prezentate în noiembrie, în cadrul evenimentului International Fashion Week din Dubai.