Ce spun astrele azi, 6 august

Berbec

Astazi ar trebui sa te ocupi de rezolvarea problemelor domestice care treneaza de ceva timp. Poate sunt reparatii care nu mai suporta amanare sau diverse imbunatatiri de adus in locuinta. Luna in Rac te apropie mai mult de parinti sau de membrii mai in varsta ai familiei, care s-ar putea sa aiba nevoie de ajutorul tau. E o zi care iti pune rabdarea la incercare, pentru ca mintea ta nu este acum prea organizata si suporti greu rutina. Atentie la sanatate, pentru ca imunitatea este destul de scazuta.



Taur

Cu Luna in Rac, ai astazi ocazia sa recuperezi la capitolele drumuri si conversatie. Telefoanele si intalnirile pe care tot le-ai amanat ar trebui sa-si faca loc neaparat in agenda ta. Daca ai vizite de facut sau intelegeri de perfectat, bate fierul cat e cald! In dragoste s-ar putea s ati se cam aprinda calcaiele, asa ca ar fi bine sa te racoresti la propriu. Cel mai bine ti s-ar potrivi acum o evadare, o excursie, o pauza. De altfel, chiar esti inclinat spre aventura, asa ca ai grija la ispitele care-ti pot submina cuplul!



Gemeni

In familie se pot complica lucrurile, o mare indecizie sau confuzie treneaza asupra unor investitii sau probleme de patrimoniu. Dai dovada de idealism, asa ca visezi acum cu ochii deschisi! Evita angajamentele pe termen lung! Ceea ce vrei tu acum sa se realizeaze in plan personal si profesional ca sunt cai verzi pe pereti. Stai cuminte si nu te arunca cu capul inainte! Mai bine iti vezi de treaba ta, oricare ar fi ea, si dai inainte cu rutina profesionala. Nu da vrabia din mana pe cioara din pom!



Rac

Luna in zodia ta iti da astazi aripi si te face neinfricat. Chiar poti trece cu succes peste niste retineri, temeri sau ezitari. E chiar indicat sa-ti faci curaj si sa spui ce ai pe suflet. Chiar daca nu obtii rezultatul dorit, macar iti descarci psihicul. E o zi potrivita sa comunici la nivel subtil, sa dai dovada de intelepciune si de evolutie spirituala. Lasa deoparte gandirea logica, pentru ca nu ai sanse de izbanda! Exprima-ti emotiile, lasa-le sa curga! Amana achizitiile si semnarea actelor!



Leu

Exista astazi un risc crescut de pierdere financiara asociata unui imprumut sau unei investitii proaste. Ceea ce pare castig sigur poate sa fie de fapt un miraj. Banii sunt mai mult o iluzie si mai putin o certitudine. Se pot strica tot acum o serie de relatii cu niste institutii financiare sau cu organisme de creditare (banci, de exemplu). Atentie mare la ratele sau platile neefectuate la timp. Banii se pot scurge prin sanctiuni financiare sub forma de amenda sau penalizare.



Fecioara

Tu poti avea parte de o zi cu totul speciala. S-ar putea sa ai impresia ca iti descoperi acum niste calitati paranormale. De aceea, aumite laturi subtile ale personalitatii tale, pe care nu ti le-ai cunoscut pana acum, s-ar putea sa ti se para suspecte, ciudate sau chiar sa iti provoace teama. Imagini, premonitii, informatii din astral ar putea sa te ia cu asalt. Ai grija inclusiv la semne si la visele premonitorii. Totul pare ca se leaga intr-o tesatura pe care acum o vezi tot mai clar. Pune lucrurile cap la cap!



Balanta

Cu Luna in semnul Racului, esti astazi de neoprit. Nu se poate masura nimeni cu tine in ceea ce priveste abilitatile sociale si puterea de a te pune in centrul atentiei. Nu faci niciun efort sa atragi privirile asupa ta, reusesti asta cu o naturalete remarcabila. De fapt, incerci sa compensezi in plan public o serie de framantari personale. Ai ceva pe suflet si nu esti pregatit sa discuti deschis despre asta. Nu e indicat sa tii in tine totusi gandurile ascunse, pentru ca iti pot afecta imunitatea, sistemul respirator, circulatia periferica si picioarele!



Scorpion

Tu ai la dispozitie o zi extrem de romantica, in care sa ii promiti persoanei iubite si copiilor chiar si luna de pe cer. Problema este ca, in ciuda intentiilor tale oneste, nici tu nu iti dai acum seama ca este imposibil sa transpui in realitate ceea ce apuci sa promiti. De aceea, ar fi mai bine sa te lauzi mai putin si sa nu faci planuri marete, pentru ca socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ. Nu face afirmatii riscante, pentru ca nu ai o viziune de ansamblu, te poti insela si risti sa dezamagesti persoanele dragi.



Sagetator

Vorbele si promisiunile desarte roiesc acum in jurul tau. Desi primesti acum promisiuni ferme in plan profesional sau social, desi ti se spune “da”, sfatul este sa nu-ti faci iluzii! Nu se poate spune ca esti inselat, mintit sau tras pe sfoara, dar realitatea de la fata locului e departe de ceea ce ti s-a spus ori aveai tu in minte. Decat sa fii dezamagit ca una ti s-a spus si de alta ai avut parte, cel mai bine e sa inveti sa accepti conditiile pe care le ai la dispozitie. E o zi in care treuie sa faci din… nimic bici, care sa mai si pocneasca.



Capricorn

Luna in zodia opusa iti este un bun aliat. Reusesti cam tot ce iti propui in plan social. Seduci foarte usor asistenta, atragi in mod spontan atentia si simpatia celor din jurul tau. Oamenii vin spre tine si parca incearca ei sa-ti faca pe plac pentru a te ademeni in anturajul lor. Secretul este sa nu-ti faci asteptari legate de relatiile pe termen lung. Ia oamenii si evenimentele asa cum vin. Sloganul zilei pentru tine este: traieste clipa! Esti o voce ascultata, asa ca nu ezita sa-ti expui principiile de viata!



Varsator

Ziua de astazi are o componenta financiara pronuntata. Numai ca tu nu detii sub nicio forma controlul asupra evenimentelor. Culegi acum roadele pe are le-ai semanat deja. De aceea, daca implicarea ta a fost pe masura, rezultatele vor fi si ele la inaltime. Cu alte cuvinte, sa nu cumva sa te astepti la mai mult decat meriti. In orice caz, chestiuni ce tin acum de bani, contracte, intelegeri ies la lumina. Daca activitatea ta implica o componenta spirituala sau contactul direct cu oamenii, esti avantajat.



Pesti

Tu s-ar putea sa te trezesti ca ai langa tine alt om decat credeai sau stiai. Pur si simplu, partenerul de viata, sotul/ sotia, un asociat sau colaborator sunt vazuti acum intr-o lumina diferita, care nu-i pune deloc in valoare. Problema, desigur, este la perceptia pe care o ai tu asupra lor. Tu poti sa vezi la ei exact ceea ce vrei sa vezi. Exista sansa de a le descoperi laturi pe care nu ai stiut sa le apreciezi indeajuns dar, cel mai probabil, ti se va parea ca anumite aspecte ale personalitatiii celorlalti lasa de dorit. Mai coboara asteptarile!