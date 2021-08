Preţurile la materialele de construcţie au crescut în Republica Moldova. Şi asta exact în perioada în care basarabenii fac reparaţii în locuinţe. Pentru unele produse, oamenii sunt nevoiţi să plătească şi cu 50 la sută mai mult.



Soţii Taburceanu au revenit recent de peste hotare şi s-au apucat de făcut reparaţii în locuinţă. Sunt deja la finalul lucrărilor şi recunosc că au cheltuit o grămadă de bani pe materiale de construcţie.



VERA TABURCEANU, cumpărător: „Preţurile sunt foarte ridicate. Noi ne permitem, dar în comparaţie cu preţurile de peste hotare, pot să vă spun că sunt aceleaşi preţuri, deşi în RM salariile sunt mult mai mici de cât peste hotare, dar preţurile sunt aceleaşi”.



Unii au renunţat la concediu de odihnă iar cu banii economisiţi îşi fac reparaţii în locuinţe.



„Aducem banii de peste hotare şi îi băgăm aici la noi. La Odihnă nu plecaţi? Cu pandemia asta ne este frică, mai bine stăm aici şi ne odihnim la construcţii. Cum vă par preţurile? Cam mărite, dar când îţi trebu de unde n-ai de acolo ei. Chiar am simţit că s-au scumpit, de mult n-am fost prin magazine şi acum când am intrat mă gândeam să găsesc nişte preţuri mai mici”.



Administrarorii magazinelor recunosc că au crescut preţurile. La nivel mondial se inregistrează o adevărată criză a containerelor, după relansarea de după pandemie a comerţului international. Cererea este imensă iar preturile la transport s-au dublat în ultimele luni şi sunt in crestere.



DAN UNTURĂ, antreprenor: „Şi acum avem nişte produse din China şi avem luni de zile şi nu le putem aduce şi ele sunt undeva în tranzit şi acelaşi lucru se întâmplă şi cu produsele din europa, pentru că ele tot au anumite componente care sunt produse în China”.



Unii comercianţi profită de această criză la nivel mondial.



DAN UNTURĂ, antreprenor: „Şi la nivel de producători – furnizori au crescut şi probabil că cineva şi speculează pe această situaţie şi cumva încearcă să aibă nişte venituri de scurtă durată şi noi asistăm la faptul că unele produse au crescut cu peste 50 % comparativ cu preţurile de acum jumătare de an”.



Din cauza preţurilor mari la materiale au crescut şi preţurile locuinţelor.



ANDREI CAVCALIUC, administrator companie de construcţii: „Deocamdată nu este clar când se vor stabili preţurile. Datorită faptului că multe fabrici au fost închise, nu livrau marfă, acum este o insuficienţă de marfă şi respectiv s-au ridicat şi preţurile”.



În Republica Moldova, cel mai mult au crescut preţurile la metal şi cherestea. Aceste produse s-au scumpit chiar şi de trei-patru ori.